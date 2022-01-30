شیخ زکزاکی با اندیشمندان ایالت های شمالی نیجریه دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر نهضت اسلامی نیجریه، با جمعی از علما و اندیشمندان ایالت‌های شمالی این کشور در محل اقامتگاه خود در ابوجا دیدار کردند. دیدار کنندگان، نمایندگانی از جامعه آنیگبا در ایالت کوگی و محققان اسلامی مرکز شیخ محمد بلو از بیدا در ایالت نیجر بودند.



محمد عبداللهی حاکم سنتی جامعه ایگالا که یکی از علمای بزرگ اهل سنت از طریقت صوفی تیجانیه و همچنین شیخ محمد بن محمد از بیدای ایالت نیجر در این دیدار حضور داشتند. شیخ محمد در این دیدار از شیخ زکزاکی که با روش و سیره اهل بیت (ع) در راه خدا قدم برمی‌دارد، حمایت کرد و گرویدن رسمی خود به مذهب شیعه را نیز اعلام کرد.



شیخ ابراهیم زکزاکی در این دیدار اعلام کرد، برای شیعه شدن لازم نیست طریقت تیجانیه را بخاطر مذهب شیعه ترک کرد، باید مکتب فکری مالکی را ترک کرد تا پیرو مکتب جعفریه (شیعه) شد، اما می‌توان در حالی که جعفری بود و به دستور تیجانیه نیز عمل کرد. به عنوان مثال اگر فردی شیعه باشد، می‌تواند قادریه هم باشد. ایشان اضافه می‌کند در دین اسلام سه حوزه مهم وجود دارد: اولاً: هرفرد مسلمان باید به یگانگی خدا (توحید)،ایمان به پیامبر خدا (نبوت) و ایمان به روز قیامت (قیامت) را داشته باشد که در این قسمت همه مسلمانان مشترک هستند.



وی ادامه داد: مسلمانان برای انجام عبادت و ارتباط آنها با یکدیگر نظیر نماز، روزه، زکات و حج، ازدواج، تقسیم ارث، تجارت و غیره باید تابع یک مکتب فکری باشند. در این قسمت است که آنچه بر مؤمن واجب، حرام و یا مکروه است، مشخص می‌شود و دستورات لازم را از فقیه دریافت می‌کند. اینجاست که مکاتب فکری با یکدیگر متفاوت می‌شوند.

شیخ زکزاکی افزود: هر مسلمانی که تلاش می‌کند یک مسیر دینی پیدا کند تا از آن طریق به صورت سریع و راحت با خدای خود در ارتباط باشد و به نوعی بدنبال یک سفر معنوی برای خود است. این همان عرفان و طریقت است و صوفیه هم یکی از این راه‌های ارتباط با خداست. تیجانیه، قادریه و جعفریه نیز از همین طریقت هاست. پس عرفان و طریقت با مکتب فرق اساسی دارد.

ایشان در پایان گفت: همه این طریقت‌ها به نوعی به امیر المومنین علیه السلام برمی گردد.