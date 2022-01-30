«ایرج رخصتی» سرپرست ذوب آهن اصفهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ذوب آهن اصفهان، در پی استعفای منصور یزدی زاده و طی حکمی از سوی غلام رضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (تاصیکو) و بر اساس مصوبات جلسه هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان در روز شنبه ۹ بهمن ماه با حضور حمزه وکیلی عضو هیأت مدیره تاصیکو، ایرج رخصتی به عنوان سرپرست شرکت ذوب آهن اصفهان، منصور یزدی زاده به عنوان رئیس هیأت مدیره و مرتضی یزدخواستی به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره این مجتمع عظیم صنعتی منصوب شدند.

رخصتی عضو و رئیس هیأت مدیره شرکت نسوز ایران از شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ شستا از سال ۹۶ تاکنون و مشاور عالی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در امور اجرایی از سال ۹۷ تاکنون بود. وی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی و کارشناسی مهندسی برق است از سال ۷۳ در ذوب آهن اصفهان در سمت‌های مختلف فعالیت کرده است.

رخصتی در سوابق کاری خود، سمت‌هایی همچون معاون خرید (۹۶ - ۹۷)، مدیرعامل شرکت تارابگین (۹۴ - ۹۶)، مدیر ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست (۹۲ - ۹۴)، مدیر ارشد اجرایی (۸۹ - ۹۲)، مدیر پروژه کک سازی (۸۵ - ۸۹)، مدیر پروژه نیروگاههای توازن ذوب آهن اصفهان (۸۴ - ۸۵) و… را تجربه کرده است.