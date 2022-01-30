  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۰ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۳۸

«ایرج رخصتی» سرپرست ذوب آهن اصفهان شد

«ایرج رخصتی» سرپرست ذوب آهن اصفهان شد

«ایرج رخصتی» به عنوان سرپرست شرکت ذوب آهن اصفهان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ذوب آهن اصفهان، در پی استعفای منصور یزدی زاده و طی حکمی از سوی غلام رضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (تاصیکو) و بر اساس مصوبات جلسه هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان در روز شنبه ۹ بهمن ماه با حضور حمزه وکیلی عضو هیأت مدیره تاصیکو، ایرج رخصتی به عنوان سرپرست شرکت ذوب آهن اصفهان، منصور یزدی زاده به عنوان رئیس هیأت مدیره و مرتضی یزدخواستی به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره این مجتمع عظیم صنعتی منصوب شدند.

رخصتی عضو و رئیس هیأت مدیره شرکت نسوز ایران از شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ شستا از سال ۹۶ تاکنون و مشاور عالی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در امور اجرایی از سال ۹۷ تاکنون بود. وی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی و کارشناسی مهندسی برق است از سال ۷۳ در ذوب آهن اصفهان در سمت‌های مختلف فعالیت کرده است.

رخصتی در سوابق کاری خود، سمت‌هایی همچون معاون خرید (۹۶ - ۹۷)، مدیرعامل شرکت تارابگین (۹۴ - ۹۶)، مدیر ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست (۹۲ - ۹۴)، مدیر ارشد اجرایی (۸۹ - ۹۲)، مدیر پروژه کک سازی (۸۵ - ۸۹)، مدیر پروژه نیروگاههای توازن ذوب آهن اصفهان (۸۴ - ۸۵) و… را تجربه کرده است.

کد مطلب 5412165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها