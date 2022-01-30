هنوز ۱۱ درصد مردم بابل واکسن تزریق نکرده اند

مصطفی جوانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا قرار شد در شهرهای دارای رنگ نارنجی و زرد مدت یک هفته آموزش‌ها به صورت غیرحضوری برگزار شود، درباره وضعیت تزریق واکسن کرونا در بابل اظهار داشت: هنوز ۱۱ درصد مردم واکسن تزریق نکردند.

وی با اظهار اینکه میزان تزریق واکسن در بابل نسبت به استان پایین‌تر است، از مردم خواست تا هرچه زودتر نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند، گفت: افرادی که بیش از سه ماه تزریق دوز دوم واکسن آنها گذشته است می‌توانند برای تزریق دوز سوم اقدام کنند.

وی با عنوان اینکه دانشگاه وظیفه فراهم کردن محیط مناسبت و تأمین واکسن را دارد، گفت: تزریق واکسن در مهار و پیشگیری از کرونا تأثیر بسزایی دارد و از بستری شدن افراد جلوگیری می‌شود.

جوانیان یادآور شد: آمارها نشان می‌دهد که بیشترین میزان بستری در افرادی است که واکسن نزدند و برای اثربخشی واکسن باید حداقل دو دوز واکسن را تزریق کنیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل یادآور شد: تزریق واکسن در کاهش میزان بستری و مرگ تأثیر بسزایی دارد از این رو لازم است در این زمینه اقدام و برنامه ر یزی شود.