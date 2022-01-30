تهدید فضای مجازی را باید به فرصت تبدیل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ولی‌الله لونی در آئین تجلیل از طلبه‌های مدرسه علمیه امام مهدی موعود (عج) قم اظهار داشت: امروز در دنیای ارتباطی قرار گرفتیم که نقش زمان و مکان در آن حذف شده و این مساله سبب شده همه چیز تحت تأثیر دنیای مجازی قرار گیرد و دیگر زمان و مکان در آن نقشی نداشته باشد.

وی افزود: امروز با وجود فضای مجازی توجه به امر اخلاق و تربیت و خودسازی بسیار سخت و مشکل شده است.

لونی بیان داشت: انسان برای رسیدن به جهان هستی لازم است نفس خود را به صورت عاقلانه مدیریت کند، نفس وقتی رام شد و به کنترل درآمد، شخص می‌تواند خود را به درجه‌های عالی نفسانی برساند.

او فضای مجازی را هم فرصت و هم تهدید خواند و گفت: باید سعی کنیم از این تهدید، فرصت خوبی برای اهداف و برنامه‌های دینی و تبلیغی بسازیم.

این استاد حوزه یادآور شد: فضای مجازی موجب شده همه چیز به راحتی در اختیار انسان و مهم‌تر اینکه تربیت نفس، تحت تأثیر فضای مجازی قرار گیرد.

رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه همچنین خطر نفس توجیه گر را گوشزد کرد و گفت: اگر نفس توجیه گر کنترل نشود، می‌تواند زمینه ساز جهنمی شدن انسان شود.