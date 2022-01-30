حمله جدید موشکی به مرکز تجمع عناصر اماراتی و داعشی در شبوه یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، مرکز تجمع مزدوران اماراتی و عناصر داعش را در منطقه النقوب در بخش عسیلان در استان شبوه در جنوب یمن هدف قرار داد.

وی افزود: حمله با یک موشک بالستیک ظهر امروز به وقت محلی انجام شده است و این حمله بسیار دقیق بوده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: بر اثر این حمله موشکی شمار زیادی از مزدوران و تکفیری‌ها کشته و زخمی شدند و ادوات آنها منهدم شد.

مقاومت یمن وارد مرحله جدیدی شده است و طی هفته‌های اخیر امارات پاسخ دخالتهای خود در جنگ یمن را مشاهده می‌کند. «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی از اجرای عملیات «طوفان یمن ۲» در عمق خاک سعودی و امارات خبر داد. یحیی سریع اعلام کرد: عملیات «طوفان یمن ۲» را در عمق خاک امارات و عربستان انجام دادیم. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در پاسخ به تجاوزات اخیر سعودی و امارات علیه یمنی‌ها، به وسیله موشک و پهپاد، مواضع آنها را هدف قرار دادند.

در جریان عملیات مذکور پایگاه هوایی «الظفره» و مواضع حیاتی دیگر در پایتخت دشمن اماراتی یعنی ابوظبی هدف قرار گرفتند. این عملیات با چندین موشک بالستیک ذوالفقار اجرایی شد. مواضع حساس و راهبردی اماراتی در «دبی» نیز به وسیله تعداد زیادی از پهپادهای «صماد ۳» بمباران شدند. از سوی دیگر، ارتش یمن عملیات بزرگی را نیز در عمق خاک سعودی انجام داد. تعداد زیادی از پهپادهای صماد ۱ و قاصف k۲ مواضع حیاتی سعودی در منطقه «شروره» را هدف قرار دادند.

ائتلاف متجاوز به یمن به سرکردگی عربستان سعودی نیز در واکنش به حملات کوبنده اخیر انصارالله یمن برای جبران شکست‌های خود به فجیع‌ترین جنایات از جمله کشتار غیر نظامیان در یمن روی آورده است.