افزایش ساعت بازدید از تالارهای موزه سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینما، همزمان با فرارسیدن جشن پیروزی انقلاب اسلامی و در ایام برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر ساعت بازدید از تالارهای این مجموعه فرهنگی افزایش پیدا کرد.

تالارهای موزه سینما از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

تالارهای موزه سینمای ایران نمایانگر تاریخ سینمای این کشور و میراث فرهنگی و سینمایی به جا مانده از آغاز این هنر صنعت تا به امروز است. بازدیدکنندگان این موزه با آغازگران سینمای ایران، نخستین تجهیزات سینمایی، افتخارات بین المللی آشنا شده و از مجموعه آثار، یادگارها و دست آوردهای هنرمندان بازدید خواهند کرد.

تالارهای موزه سینمای ایران شامل؛ سالن‌های پیشگامان سینما، معاصران، بین الملل، دفاع مقدس، کودک، تماشاخه، نمایشگاه نام آوران سینمای ایران، خانه فرهاد است.

همچنین غرفه‌های عرضه محصولات فرهنگی هنری این مجموعه هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۴ میزبان گردشگران و علاقه مندان است.