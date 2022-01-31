کلاهبرداری با درج آگهی فروش موتورسیکلت در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی قاسمی اظهار کرد: در هفته‌های اخیر، چند نفر از هم استانی‌ها به پلیس فتا استان مراجعه و اظهار داشته‌اند با مشاهده آگهی فروش موتورسیکلت در سایت دیوار با قیمت بسیار پایین، به اظهارات فروشنده اعتماد کرده و نصف مبلغ کلی مورد توافق را به شماره کارت اعلامی واریز کرده و حال متوجه شده‌ایم که فریب خورده‌ایم و هیچ موتورسیکلتی برای فروش، وجود نداشته و این آگهی فقط برای کلاهبرداری در سایت درج شده است.

وی افزود: باز هم شاهد هستیم که سهل‌انگاری و کم توجهی کاربران به مراتب بیشتر از مهارت کلاهبردار در وقوع کلاهبرداری تأثیر گذار بوده و مالباختگان تنها با مشاهده تصاویر و مدارک غیرواقعی و مورد ادعای فروشنده کلاهبردار و به علت قیمت نازل اعلام شده، فریب خورده و بخشی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در همین راستا، سرنخ‌هایی از هویت فرد کلاهبردار که در خارج از این استان، ساکن است به‌دست آمده و با هماهنگی مرجع قضائی، شماره حساب‌های در اختیار وی نیز مسدود شده و همچون موارد گذشته و در اولین فرصت با اقدامات تخصصی، این مجرم سایبری نیز دستگیر خواهد شد.

رئیس پلیس فتا بوشهر در ادامه اعلام کرد که به منظور پیشگیری از موارد مشابه و کاهش آسیب پذیری کاربران در فضای مجازی به مردم عزیز استان توصیه می‌شود: ارائه شماره حساب، شماره تلفن، آدرس سکونت یا محل کسب و حتی تصاویر مدارک مالکیت و اوراق هویتی در فضای مجازی به تنهایی نمی‌توان ملاک اعتماد قرار گیرد و ممکن است که فروشنده از هویت و تصاویر غیرواقعی یا مربوط به فرد سومی استفاده کرده باشد، پس توصیه می‌شود تا هنگام خریدهای اینترنتی و قبل از رؤیت و دریافت کالا و خدمات مورد توافق، از پرداخت هرگونه وجهی در قالب بیعانه یا پیش پرداخت خودداری شود.

وی افزود: فریب تبلیغات اغوا کننده را نخورده و به شرایط مناسب و یا قیمت‌های نازل به‌عنوان یک فرصت نگاه نکرده و حتماً با دقت و بررسی کامل نسبت به خرید کالا یا خدمات مورد توافق، اقدام شود.