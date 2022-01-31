چهار دهه «روایت تلاش» در رادیو سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو سلامت، مرجان قندی تهیه کننده «روایت تلاش» درباره این برنامه گفت: مستند گزارشی «روایت تلاش» برای پخش در ایام دهه فجر از رادیو سلامت آماده شده و از ۱۲ بهمن شروع و تا پایان ۲۲ بهمن ادامه دارد.

وی ادامه داد: این مستند هر روز ساعت ۸ روی آنتن می رود. این ویژه برنامه به مناسبت چهل و سومین پیروزی انقلاب اسلامی پخش می شود و روایتگر پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف به ویژه در حوزه سلامت است و دستاوردها را انعکاس می دهیم.

قندی اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دستاوردهای زیادی در حوزه سلامت داشتیم و تعداد زیادی نیروی پزشک، پرستار، جراح و... تربیت کردیم که در این برنامه به این موضوع می پردازیم. ضمن اینکه دستاوردهای بسیاری در حوزه پزشکی در رشته هایی همچون چشم، قلب، سلولهای بنیادی، گوارش، کبد، داروسازی، دندانپزشکی و ... داشتیم و پیشرفت ها همگام با دنیاست که این موارد را در این مستد گزارشی بررسی می کنیم. همچنین خیلی از پزشکان ایران جزو پزشکان برتر دنیا هستند و ما در این برنامه به پزشکان نام‌آور می پردازیم.

قندی در پایان گفت: پژوهش ها و مقالات در دستاوردهای علمی نقش مهمی دارد و ما خیلی از دانشمندان که بیشترین مقالات را دارند در این برنامه معرفی خواهیم کرد. با دانشمندانی که جایزه نوبل هم دارند، صحبت می کنیم. به ویژه در سال های اخیر در حوزه گوارش و کبد، درمان هپاتیت سی، ایمونولوژی و ... پیشرفت های زیادی رخ داده و جوایز نوبل کسب شده که به این موارد هم خواهیم پرداخت.