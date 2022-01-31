به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که برای عقد قرارداد با باشگاه هال سیتی به انگلیس سفر کرده است، امروز در تمرین این تیم حاضر شد.

صیادمنش تست‌های پزشکی باشگاه را با موفقیت پشت سر گذاشته است اما هنوز باشگاه هال سیتی به صورت رسمی خبر امضای قرارداد او را اعلام نکرده است.



تصویری از حضور صیادمنش در تمرین امروز هال سیتی

صیادمنش پیش از این بازیکن تیم فنرباغچه ترکیه بود و گفته می‌شود با مبلغی در حدود ۴ تا ۵ میلیون پوند راهی هال سیتی شده است.

هال سیتی در حال حاضر در رقابت‌های چمپیونشیپ انگلیس بازی می‌کند.