به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خلیل پور عصر دوشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به بارش‌های سنگین برف طی هفته‌های اخیر اظهار کرد: ستاد مدیریت بحران آمادگی لازم برای بارش برف را نداشت.

وی با بیان اینکه در بحث برف‌روبی ستاد بحران شهرداری ضعیف عمل کرد، برخی کوچه‌ها هنوز برف باقی است، افزود: در دیداری که با مدیرکل دادگستری داشتیم وی نیز منتقد مدیریت بارش برف بود.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد و همچنین از ماشین آلات موجود به نحو احسن استفاده شود و هزینه‌های استفاده از ماشین آلات بخش خصوصی نیز طی این ایام به شورا گزارش شود.

خلیل پور با بیان اینکه مدیران برخی سازمان‌ها ضعیف عمل کردند، گفت: به دلیل زمین گیر بودن برخی ماشین‌آلات شهرداری، مجبور شدیم ماشین‌آلات اجاره کنیم.

وی در خصوص ایام الله دهه فجر نیز خاطرنشان کرد: ۴۵ برنامه فرهنگی، ورزشی، هنری و مذهبی برای گرامیداشت ایام الله دهه فجر از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی پیش بینی شده است.

رسول اصغرزاده عضو شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در صحن علنی شورای شهر ارومیه اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود در خصوص شیوع کرونا افزود: با توجه به افزایش غیرمتعارف ابتلاء به سویه ی جدید ویروس کرونا (امیکرون) در میان آحاد جامعه به ویژه دانش آموزان و دانشجویان به ستاد استانی کرونا پیشنهاد می‌شود تمامی فعالیت‌های آموزشی مقاطع و رده‌های مختلف تحصیلی در آموزش و پرورش و آموزش عالی در غیر موارد ضروری به صورت غیرحضوری انجام پذیرد.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این جلسه اظهار کرد: طبق قانون اراضی ملی داخل محدوده شهر متعلق به شهرداری است و باید بدون هیچگونه مسئله‌ای به مدیریت شهری تحویل داده شود.

نقی کریمی افزود: با توجه به تخریب پل‌ها، جداول و آسیب دیدگی درختان و خودروهای شهروندان و سرطان زایی نمک پاشی در ایام بارش برف، روش‌های جایگزین پیاده سازی شود تا بر اساس تکنولوژی‌های روز مدیریت شهری حرکت کند.