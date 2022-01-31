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۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۴۴

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه:

ستاد مدیریت بحران شهرداری در بحث برف‌روبی ضعیف عمل کرد

ستاد مدیریت بحران شهرداری در بحث برف‌روبی ضعیف عمل کرد

ارومیه – رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه از عملکرد ضعیف ستاد مدیریت بحران شهرداری ارومیه در بحث برف روبی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خلیل پور عصر دوشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به بارش‌های سنگین برف طی هفته‌های اخیر اظهار کرد: ستاد مدیریت بحران آمادگی لازم برای بارش برف را نداشت.

وی با بیان اینکه در بحث برف‌روبی ستاد بحران شهرداری ضعیف عمل کرد، برخی کوچه‌ها هنوز برف باقی است، افزود: در دیداری که با مدیرکل دادگستری داشتیم وی نیز منتقد مدیریت بارش برف بود.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد و همچنین از ماشین آلات موجود به نحو احسن استفاده شود و هزینه‌های استفاده از ماشین آلات بخش خصوصی نیز طی این ایام به شورا گزارش شود.

خلیل پور با بیان اینکه مدیران برخی سازمان‌ها ضعیف عمل کردند، گفت: به دلیل زمین گیر بودن برخی ماشین‌آلات شهرداری، مجبور شدیم ماشین‌آلات اجاره کنیم.

وی در خصوص ایام الله دهه فجر نیز خاطرنشان کرد: ۴۵ برنامه فرهنگی، ورزشی، هنری و مذهبی برای گرامیداشت ایام الله دهه فجر از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی پیش بینی شده است.

رسول اصغرزاده عضو شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در صحن علنی شورای شهر ارومیه اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود در خصوص شیوع کرونا افزود: با توجه به افزایش غیرمتعارف ابتلاء به سویه ی جدید ویروس کرونا (امیکرون) در میان آحاد جامعه به ویژه دانش آموزان و دانشجویان به ستاد استانی کرونا پیشنهاد می‌شود تمامی فعالیت‌های آموزشی مقاطع و رده‌های مختلف تحصیلی در آموزش و پرورش و آموزش عالی در غیر موارد ضروری به صورت غیرحضوری انجام پذیرد.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این جلسه اظهار کرد: طبق قانون اراضی ملی داخل محدوده شهر متعلق به شهرداری است و باید بدون هیچگونه مسئله‌ای به مدیریت شهری تحویل داده شود.

نقی کریمی افزود: با توجه به تخریب پل‌ها، جداول و آسیب دیدگی درختان و خودروهای شهروندان و سرطان زایی نمک پاشی در ایام بارش برف، روش‌های جایگزین پیاده سازی شود تا بر اساس تکنولوژی‌های روز مدیریت شهری حرکت کند.

کد مطلب 5413712

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