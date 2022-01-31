آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به ملکوت اعلی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید به ملکوت اعلی پیوست.

آیت الله صافی گلپایگانی که به عنوان شیخ المراجع معروف بود از چندی قبل دچار بیماری شده و در بیمارستانی در قم بستری بود.

اولین دبیری شورای نگهبان قانون اساسی با حکم امام راحل (ره) از جمله مسئولیت‌های سیاسی این فقیه برجسته حوزه‌های علمیه بود.

آیت الله صافی گلپایگانی در ۳۰ بهمن ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی در گلپایگان متولد شده و داماد مرحوم آیت الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی از مراجع عظام تقلید بود.

خبرگزاری مهر درگذشت این عالم و فقیه وارسته را به تمامی شیعیان جهان تسلیت عرض می‌کند.

اخبار تکمیلی در این خصوص منتشر خواهد شد.