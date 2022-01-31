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۱۲ بهمن ۱۴۰۰، ۲:۲۲

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به ملکوت اعلی پیوست

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به ملکوت اعلی پیوست

آیت الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید به ملکوت اعلی پیوست.

آیت الله صافی گلپایگانی که به عنوان شیخ المراجع معروف بود از چندی قبل دچار بیماری شده و در بیمارستانی در قم بستری بود.

اولین دبیری شورای نگهبان قانون اساسی با حکم امام راحل (ره) از جمله مسئولیت‌های سیاسی این فقیه برجسته حوزه‌های علمیه بود.

آیت الله صافی گلپایگانی در ۳۰ بهمن ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی در گلپایگان متولد شده و داماد مرحوم آیت الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی از مراجع عظام تقلید بود.

خبرگزاری مهر درگذشت این عالم و فقیه وارسته را به تمامی شیعیان جهان تسلیت عرض می‌کند.

اخبار تکمیلی در این خصوص منتشر خواهد شد.

کد مطلب 5413827

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    نظرات

    • علی IR ۰۲:۵۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
      4 6
      پاسخ
      هنگامی که عالمی فوت میکند رخنه ای در اسلام ایجاد میشود که تا قیامت باقی می ماند
    • IR ۰۳:۴۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
      4 1
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
      2 1
      پاسخ
      خدا رحمت کند عالمان دین وعمل را
    • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
      2 1
      پاسخ
      در جوار رحمت الهی واقعا نارحت شدم از درگذشت این عالم ربانی
    • حمید IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
      2 1
      پاسخ
      إنّا لله و إنّا الیه راجعون خداوند روح بلند و ملکوتی این عالم ربانی را مولایشان علی علیه السلام محضور فرمایید .
    • محمد مهدی اسلامی IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      رحمت واسعه و رضوان خدای تعالی بر این استوانه ی بزرگ عالم علم و تقوی جا دارد که در سوگ او بگوئیم : از مؤمن سحر خیز این رحلت غم انگیز __ تاب و توان ستا

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