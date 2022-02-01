رسانه های پیگیر مسئولیت اجتماعی بهترین مدل رسانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نمازی در جریان دیدار با اعضای تحریریه خبرگزاری مهر دفتر شیراز با اشاره به نسل جدید فعالیتهای رسانه ای در جهان، بر ضرورت به روز رسانی فعالیت هادر رسانه های رسمی و ارتباط گیری قوی تر با مخاطب مردمی تاکید کرد.

وی با اشاره به انواع رویکردهای رسانه ای که در حوزه علم ارتباطات تشریح شده کفت: رویکردهای مختلفی در این حوزه تعریف شده که بهترین آن رویکرد رسانه های پیگیر مسئولیت اجتماعی جریان‌ساز است.



وی ادامه داد: عدم وابستگی و هویت قوی رسانه ها ومردمی کردن فعالیت‌ها به تحقق این مسئولیت اجتماعی وجریان سازی کمک می کند.

در ادامه نشست هژیرفتحی دبیر منطقه ای اداره کل اخبار استان های خبرگزاری مهر نیز با اشاره به تجربیات فعالیت در خبرگزاری مهر گفت: در این سالها سعی کردیم در خبرگزاری مهر در حد استانداردهای رسانه انقلابی تولید محتوا کنیم.

وی افزود: در این سالها فراز و فرود و موانع هم زیاد بود ولی باهمه مشکلات ثابت قدم پای آرمان‌ها ایستادیم.

به گزارش مهر تاثیر اقتصاد نابسامان رسانه بر آزادگی فعالیت های رسانه ای و مشکلات حرفه ای خبرنگاران و راهکارهای نزدیک شدن رسانه ها به رسانه تراز انقلاب و لزوم هم افزایی رسانه ها وتاثیرگذاری موج رسانه ای بر حل مسائل اجتماعی وظرفیت های خبرگزاری مهر در انعکاس فعالیت های فرهنگی و هنری وتعامل با حوزه هنری فارس از جمله مواردی بود که اعضای تحریریه خبرگزاری مهر شیراز در این نشست مطرح کردند.