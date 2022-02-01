«داستان یک جدایی» آماده نمایش شد/ روایتی از خیانت به وطن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، «داستان یک جدایی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی احمد شفیعی روایتی دست اول از سیاه‌ترین خیانت دولت پهلوی در گفتگو با افراد درگیر این ماجرا است.

مصطفی شوقی و ابوذر کریمی نویسنده، محمد ثقفی تدوینگر، هادی بهروز تصویربردار و محمد شکیبانیا مصاحبه‌های خارجی از دیگر عوامل مستند «داستان یک جدایی» هستند که با پایان مراحل فنی، آماده نمایش شده است.

مستند سینمایی «داستان یک جدایی» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج و تولید شده در خانه مستند است و بزودی در ۲ نسخه سینمایی و سریالی از رسانه‌ ملی و پلتفرم‌های اینترنتی پخش خواهد شد.