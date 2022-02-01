استاندار گیلان در پیامی درگذشت آیت الله «گلپایگانی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسدالله عباسی» استاندار گیلان در پیامی رحلت مرجع عالیقدر آیتالله العظمی «صافی گلپایگانی» را تسلیت گفت.
در متن این پیام آمده است:
انالله و اناالیه راجعون
«اذا مات العالم الفقیه ثلم فیالاسلام ثلمة لایسدها شیء»
رحلت مرجع عالیقدر، فقیه بصیر و یار دیرین امام و رهبری، آیت الله العظمی شیخ لطف الله صافی گلپایگانی موجب تألم و تأثر بسیار گردید.
آن فقیه جلیلالقدر علاوه بر سوابق درخشان در نشر و گسترش حقایق دین مبین اسلام و خلق آثار ماندگار فقهی و حوزوی، پس از پیروزی انقلاب نیز عمر پربرکت و گران سنگ خویش را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی سپری کرد و در تصدی مسئولیتهای خطیر همچون چراغی پرفروغ در تبعیت از ولایت مطلقه فقیه بود.
اینجانب فقدان این فقیه عالیقدر را به محضر رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، بیت شریف آن فقید سعید و همهی ارادتمندان ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان علو درجات آن عالم بصیر و فقیه وارسته را مسئلت دارم.
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