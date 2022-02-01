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۱۲ بهمن ۱۴۰۰، ۱۷:۴۲

سخنگوی انصارالله یمن:

اسرائیل مزدورانی نظیر حاکمان امارات نداشته است

اسرائیل مزدورانی نظیر حاکمان امارات نداشته است

سخنگوی انصارالله یمن با اشاره به مزدوری حاکمان امارات برای رژیم صهیونیستی، حملات به یمن را هم در راستای خدمات به تل آویو دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن به شدت به حکام امارات حمله کرد و آنها را مزدور و سرسپرده رژیم صهیونیستی خواند.

وی تصریح کرد: عادی‌سازی روابط با اسرائیل خود به مثابه جنگ علیه اسلام و مسلمانان است و این افراد (یعنی حاکمان امارات) قومی هستند که از حد فراتر رفته‌اند.

سخنگوی انصارالله یمن با اشاره به اینکه حملات آنها به یمن در راستای خدمت به رژیم صهیونیستی است، تاکید کرد: دشمن اسرائیلی چنین مزدورانی نظیر امارات را نداشته است که حاضرند به شکلی لجام گسیخته به دشمن خدمت کنند تا رضایت آن را جلب کنند، اما این دشمن، هرگز هم راضی نمی‌شود. تجاوز امارات به یمن هم از جمله همین خدمات به دشمن اسرائیلی است.

عبدالسلام تصریح کرد: دشمن اسرائیلی و نوچه‌های آن به ناچار روزی برای آن‌ها فراخواهد رسید که انشاءالله لعنت ملت‌ها، همه آن‌ها را فرا خواهد گرفت.

کد مطلب 5414626

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