کره جنوبی هم به جام جهانی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کره جنوبی امروز سه شنبه در مسابقات انتخابی جام جهانی میهمان سوریه بود و در این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.

این مسابقه از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه راشد امارات (به عنوان میزبان سوریه) برگزار شد و «کیم جین سو» (۵۳) و «کوان چانگ هون» (۷۱) برای کره گلزنی کردند.

کره جنوبی با این پیروزی در جدول گروه اول این رقابت‌ها ۲۰ امتیازی شد تا در فاصله دو بازی مانده به پایان مسابقات، صعودش به جام جهانی را قطعی کند. همچنین سوریه کورسوی امید رسیدن به جام جهانی قطر را با باخت به کره جنوبی از دست داد و با ۲ امتیاز در قعر جدول باقی ماند.

تیم ملی ایران که در همین گروه قرار دارد، پیش از این موفق شده بود به عنوان نخستین تیم آسیا راهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شود و کره جنوبی دومین تیم صعود کننده خواهد بود.

در گروه ایران، سه تیم امارات، لبنان و عراق برای کسب سهمیه پلی آف جام جهانی رقابت خواهند کرد.

در گروه دوم این مسابقات هم جنگ صعود مستقیم به جام جهانی بین عربستان، ژاپن و استرالیا است که تعیین تیم‌های صعود کننده به دو بازی پایانی کشیده شده است.