به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشته و بعد از فراز و نشیب‌های فراوان در روند سفر تیم ملی کشتی ایران به آمریکا، این سفر به دلیل عدم صدور روادید ۶ نفر از تیم ۲۰ نفره ایران لغو شد. سفری که در واقع با دعوت رسمی متولیان کشتی آمریکا مطرح شده بود و در نهایت با خلف وعده و عدم پایبندی آنها به دعوتشان منتفی شد.

در همین راستا محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی در یک گفتگوی تلویزیونی به تشریح جزئیات لغو سفر تیم ملی اشاره کرد و گفت: متولیان کشتی آمریکا از مدتها پیش با دعوت رسمی از ایران پیشنهاد برگزاری دیدار دوستانه در تگزاس را مطرح کردند اما در نهایت دیدیم که به ۶ نفر از اعضای تیم ویزا ندادند. در واقع این تصمیم آمریکایی‌ها را می‌توان عدم پاینبدی آنها به تعهد خود در قبال این دعوت رسمی تلقی کرد و در واقع دلیل اصلی عدم سفر تیم ایران به آمریکا خودشان بودند.

وی با دفاع از تصمیم فدراسیون کشتی مبنی بر لغو سفر با توجه به دلایل فنی تاکید کرد: فدراسیون در یک اقدام کاملاً فنی و ورزشی تصمیم بر لغو این سفر گرفت. ما حتی با ارسال یک نامه رسمی از رئیس فدراسیون کشتی آمریکا خواستیم تا آنها برای این دیدار دوستانه در اسفندماه به ایران بیایند که مطمئناً بر خلاف آنها به بهترین شکل از تیم آمریکا میزبانی می‌کردیم.

امامی در پایان با تاکید بر این موضوع که آمریکا به نحو شایسته شرایط حضور تیم ایران در این دیدار را فراهم نکرد گفت: فدراسیون کشتی به خوبی بر مسائل فنی واقف است و با توجه به بُعد مسافت این سفر، نیاز بود کشتی‌گیران کمی زودتر به آمریکا بروند تا شرایط خواب و استراحت آنها با محل برگزاری مسابقات تنظیم شود. اما این موضوع مهم نیز در سفر لحاظ نشده بود و در واقع میزبان شرایط خوبی را برای تیم اعزامی ما مهیا نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فدراسیون کشتی کشورمان عدم صدور ویزا برای مجید داستان، کامران قاسمپور به عنوان دو کشتی‌گیر اصلی، احسان امینی مربی تیم ملی، محمد مصلایی‌پور داور المپیکی، حجت کریمی سرپرست و علیرضا دبیر رئیس فدراسیون از سوی آمریکا باعث شد تا سفر تیم ملی کشتی به این کشور لغو شود.