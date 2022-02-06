قاسم درزی رئیس «اولین همایش بین‌المللی مطالعات میان رشته‌ای قرآن» در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این همایش گفت: «اولین همایش بین‌المللی مطالعات میان رشته‌ای قرآن و ششمین همایش ملی اعجاز قرآن» به اهتمام پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن دانشگاه شهید بهشتی، انجمن اعجاز قرآن ایران و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دیگر مراکز علمی داخل و خارج از کشور به شکل حضوری-مجازی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: پروفسور هولگر زلانتین، سخنران کلیدی اولین همایش بین‌المللی مطالعات میان رشته‌ای قرآن و ششمین همایش ملی اعجاز قرآن خواهد بود.

درزی با اشاره به فعالیت‌های پروفسور هولگر زلانتین، تاکیدکرد: پروفسور هولگر زلانتین استاد دانشگاه توبینگن و رئیس هیئت مدیره انجمن بین‌المللی مطالعات قرآنی (IQSA) برای اولین بار در یک گردهمایی علمی در ایران سخنرانی خواهد کرد. زلانتین برای این همایش موضوعی بینامتنی-میان رشته‌ای را انتخاب کرده است.

وی افزود: هولگر زلانتین مورخ ادیان باستان متاخر است که علاقه خاصی به مطالعات قرآنی دارد. او در رویکرد خود به قرآن، نقد ادبی را با روش‌های تاریخی و قانونی ترکیب می‌کند تا شباهت‌ها و تفاوت‌های بین سنت‌های فرهنگی یهودی، مسیحی و اسلامی اولیه را تعریف کند.



رئیس اولین همایش بین‌المللی مطالعات میان رشته‌ای قرآن تصریح کرد: زلانتین تاکنون جوایز علمی متعددی را در این حوزه‌های تحقیقاتی دریافت کرده است. به عنوان نمونه او در سال ۲۰۱۴ جایزه فیلیپ لورهولم را دریافت کرد. وی یکی از اصلی ترین شخصیت‌های معاصر قرآن پژوه در شناساندن قرآن به عنوان منبعی برای دوران باستان متاخر محسوب می‌شود و تحقیقات او از این جهت دارای اهمیت بسیاری می‌باشند.

درزی اظهار داشت: موضوع وی برای سخنرانی عبارت است از: «کتاب مقدس عبری، عهد جدید، و قرآن: رویکردی حقوقی». او بنا دارد با پرداختن به این موضوع به ارتباطات بینامتنی میان اصلی ترین متون مقدس یهودیت، مسیحیت، و اسلام آنهم با رویکردی حقوقی به عوامل پیوند و تمایز این متون و میزان ارتباط میان آنها بپردازد. در پُستهای آتی جزئیات بیشتری در ارتباط با این موضوع مهم و محتوای سخنرانی زلانتین بیان خواهیم کرد.

شایان ذکر است که «اولین همایش بین‌المللی مطالعات میان رشته‌ای قرآن و ششمین همایش ملی اعجاز قرآن» ۱۱ و ۱۲ اسفندماه سال جاری به اهتمام پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن دانشگاه شهید بهشتی، انجمن اعجاز قرآن ایران و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دیگر مراکز علمی داخل و خارج از کشور به شکل حضوری-مجازی برگزار خواهد شد.