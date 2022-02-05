۶ نفر بر اثر مسمومیت با منوکسید کربن در آذربایحان غربی فوت کردند

باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مسمومیت ناشی از گاز مونوکسید کربن طی سالجاری در استان افزود: تعداد کل مأموریت ۱۰ ماهه استان توسط اورژانس در زمینه مسمومیت ناشی از گاز منوکسید کربن ۸۹ مورد بود که ۲۸ درصد در مقایسه با پارسال افزایش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به بستری ۱۹۵ مصدوم ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن اظهار کرد: از این تعداد ۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند که در مقایسه با پارسال ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بهرامی از انجام ۹۵ هزار و ۷۴۲ مأموریت توسط اورژانس استان طی سال جاری خبر داد و افزود: از این تعداد ۵ هزار و ۱۰۵ مورد مأموریت در زمینه حوادث جاده‌ای و ۷۹ هزار و ۹۳ مورد حوادث غیر تصادفی بود.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در زمینه حوادث جاده‌ای ۷ هزار و ۳۰۴ مصدوم امدادرسانی شدند که از این تعداد ۶ هزار و ۲۲۵ مصدوم به بیمارستان منتقل و در مراکز درمانی بستری شدند که ۱۶ درصد در مقایسه با پارسال رشد نشان می‌دهد.