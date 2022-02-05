ابتلای سالیانه ۸۰۰ مورد جدید به سرطان در منطقه کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دلاوری عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن هفته مبارزه با سرطان اظهار داشت: خدمات غربالگری سرطانهای پستان، روده بزرگ و دهانه رحم در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت منطقه کاشان اجرا میشود.
وی با بیان اینکه سرطان پستان در کاشان شایعترین نوع سرطان میان زنان کاشانی است، ابراز داشت: غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان ویژه تمامی زنان سنین بین ۳۰ تا ۶۹ سال در منطقه کاشان و غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ به عنوان یکی دیگر از سرطانهای رایج در بین تمامی مردان و زنان ۵۰ تا ۷۰ سال اجرایی میشود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سرطان دهانه رحم را از جمله دیگر سرطانهای شایع میان زنان دانست و تصریح کرد: در این طرح غربالگری و تشخیص زودهنگام این سرطان هم برای زنان ازدواج کرده ۳۰ تا ۵۹ سال اجرا میشود.
وی با اشاره به هفته ملی مبارزه با سرطان که از ۸ تا ۱۵ بهمن ماه است، گفت: این هفته با عنوان «فاصلهها را پر کنیم» نامگذاری شده است که مهمترین اصل آن هم پیشگیری بهتر از درمان است، قلمداد شده است.
دلاوری با اشاره به اینکه سالیانه ۸۰۰ مورد ابتلاء به سرطان در منطقه کاشان شناسایی میشوند، گفت: سرطان پستان در زنان و سرطان پروستات در مردان و همچنین سرطانهای مربوط به گوارش در هر دو جنس بیشتری سهم از ابتلاء را دارند.
وی با بیان اینکه اصلاح سبک زندگی، فعالیت بدنی و تغذیه سالم در عدم ابتلاء به این بیماری مهم است، افزود: غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطانها از جمله مهمترین برنامههای دانشگاه علوم پزشکی کاشان است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اینکه در سطح کشور سالانه حدود ۱۳۵ هزار مورد جدید ابتلاء به سرطان شناسایی میشوند، تاکید کرد: ایران فعلاً و در شرایط کنونی از نظر ابتلاء به سرطان وضعیت متوسطی دارد ولی به دلیل پیر شدن جمعیت و افزایش عوامل خطر همانند آلودگی هوا، مصرف دخانیات، مصرف دخانیات و الکل و غیره این روند افزایشی است.
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