تغییر تقویم فدراسیون جهانی/ دو ماه فشرده پیش روی کاراته ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، فدراسیون جهانی کاراته تغییراتی در تقویم مسابقات سال ۲۰۲۲ ایجاده کرده که مهمترین آن مربوط به مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی ازبکستان است که به جای ۲۲ الی ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ۲۹ تیر الی ۲ مردادماه برگزار میشود.
بر اساس تقویم جدید فدراسیون جهانی، ملی پوشان کاراته ایران در کمتر از دو ماه باید در سه رویداد مهم مسابقات قهرمانی آسیا، بازیهای کشورهای اسلامی و بازیهای آسیایی هانگژو شرکت کنند.
تاریخ مسابقات قهرمانی آسیا، بازیهای کشورهای اسلامی، بازیهای آسیایی هانگژو و ۵ مرحله کاراته وان ۲۰۲۲ به شرح زیر است:
۱- کاراته وان امارات از ۲۹ بهمن تا یک اسفند ۱۴۰۰
۲- کاراته وان پرتغال از ۲ تا ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳- کاراته وان مراکش از ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
۴- مسابقات قهرمانی آسیا ۲۹ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۱
۵- بازیهای کشورهای اسلامی ۱۹ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۶- کاراته وان آذربایجان ۱۱ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
۷- بازیهای آسیایی هانگژو ۲۰ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۱
۸- کاراته وان مسکو ۱۵ تا ۱۷ مهر ۱۴۰
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