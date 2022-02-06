به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، متقاضیان استفاده از خدمات آموزش آنلاین داناپلاس، می‌توانند با مراجعه به صفحۀ طرح‌های فروش، در وب‌سایت داناپلاس به نشانی danaplus.net/plans، طرح‌های متنوع این پلتفرم را مشاهده و طرح متناسب با نیاز خود را خریداری کنند. از جمله طرح‌های پرفروش، می‌توان به طرح «۱۵۰ نفره C» با قیمت ۵۵۰ هزار تومان، طرح «۳۰۰ نفره F» با قیمت یک میلیون و ۵۰ هزار تومان، طرح «۲۰ نفره A» با قیمت ۱۴۰ هزار تومان و طرح «۷۰ نفره B» با قیمت ۳۱۵ هزار تومان اشاره کرد.

همچنین این امکان برای متقاضیان فراهم شده است تا با فعال‌سازی طرح رایگان ۵ نفرۀ داناپلاس به مدت یک ماه، امکانات و ویژگی‌های این پلتفرم آموزشی را مشاهده و بررسی کنند.

«دانا پلاس» ایرانسل، یکی از پلتفرم‌های اصلی شبکۀ دانا، زیرساخت اختصاصی آموزش هوشمند کشور، برای آموزش آنلاین و برگزاری نشست‌های مجازی و وبینار است که توسط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای کمک به تحقق عدالت ارتباطی و آموزشی ارائه شده است. دانا پلاس، ۱۴ مهرماه ۱۳۹۹، در قالب آئین بهره‌برداری از طرح‌های ملی کشور، با حضور رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات وقت، افتتاح شد.

در جدیدترین رخداد نیز، دکتر عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، ۹ آذر ۱۴۰۰، طی بازدید از ساختمان مرکزی ایرانسل، در حضور دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، با حضور سرزده در یکی از کلاس‌های در حال برگزاری بر بستر داناپلاس ایرانسل، با معلم و دانش‌آموزان حاضر در این کلاس گفت‌وگو و از آنان دربارۀ تجربه کاربری داناپلاس و مزایا و ویژگی‌های آن سوال کرد. معلم و دانش‌آموزان این کلاس، از استفادۀ مداوم طی دو سال تحصیلی از پلتفرم داناپلاس در دوران کرونا، رضایت خود را ابراز کردند.

علاقه‌مندان به ثبت‌نام و استفاده از امکانات پلتفرم برگزاری کلاس آنلاین، جلسه آنلاین و وبینار داناپلاس، می‌توانند به وب‌سایت این پلتفرم به نشانی plus.danaapp.ir مراجعه کنند.

امکانات ویژۀ داناپلاس برای مراکز آموزشی

داناپلاس ایرانسل، با هدف تسهیل در استفادۀ یکپارچه از سامانه‌های مدیریت آموزشی و بستر برگزاری کلاس‌های آنلاین، «رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API)» خود را ارائه کرده است. با استفاده از این امکان، مراکز آموزشی می‌توانند به آسانی، سامانۀ مدیریت آموزشی خود را به بستر داناپلاس متصل کنند. به این ترتیب، مراکز آموزشی نیاز به ایجاد مجدد حساب کاربری برای دانش‌آموزان و معلمان و تعریف دوبارۀ محتوای دروس نخواهند داشت. از این طریق، هر مرکز آموزشی می‌تواند سامانۀ مدیریت آموزشی خود، شامل اطلاعات آموزشی دانش‌آموزان، دوره‌های آموزشی، آزمون‌های برگزار شده و بسیاری موارد دیگر را به بستر برگزاری کلاس آنلاین داناپلاس متصل کرده و از سرورهای قدرتمند داناپلاس برای برگزاری کلاس بهره‌مند شود. اطلاعات بیشتر در این زمینه، در بخش توسعه‌دهندگان در وب‌سایت داناپلاس، به نشانی danaplus.net/developers در دسترس است.

با یکپارچه‌سازی بستر برگزاری کلاس آنلاین داناپلاس با سامانه‌های مدیریت آموزشی، امکاناتی مانند برگزاری آزمون‌های آنلاین، ارسال انواع مختلف فایل، تعریف و پیگیری تکالیف، پروژه و بسیاری امکانات دیگر، در دسترس مراکز آموزشی قرار گرفته است. داناپلاس همچنین امکان شخصی‌سازی برند، لوگو و فایل ارائۀ موجود روی صفحه را برای مؤسسه‌های آموزشی و اشخاص فراهم کرده است. با استفاده از این امکان، نام و لوگوی مؤسسه، می‌تواند جایگزین اطلاعات مربوط به داناپلاس شود و کاربران، تجربۀ کاربری یکپارچه‌ای داشته باشند.