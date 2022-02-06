۱۲۷۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در سیستان و بلوچستان شناسایی شدند

سید محمد هاشمی شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام نتایج قطعی آزمایشهای انجام شده، تا عصر امروز ۱۴۳ هزار و ۵۰۵ نفر در سیستان و بلوچستان به ویروس کرونا مبتلا شدهاند.
وی ادامه داد: از مجموع مبتلایان مثبت آزمایشگاهی دو هزار و ۶۷۷ نفر از هم استانیهای عزیز علی رغم دریافت استاندارد ترین خدمات درمانی جان خود را از دست دادهاند که ۲ نفر از هم استانیهای عزیز در همین ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست دادهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: همانگونه که قبلاً نیز اعلام شده است، موارد فوق فقط شامل موارد مثبت و تائید شده آزمایشگاهی است و برخی از بیماران که دارای علائم هستند با تشخیص بالینی پزشکان متخصص مورد درمان و مراقبت لازم قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: هم اینک ۴۶ بیمار مبتلا به کرونا و ۱۳۵ بیمار حاد تنفسی در بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان بستری هستند که بیشترین تعداد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.
هاشمی شهری تصریح کرد: بر خلاف تصور عمومی سویه اُمیکرون تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است و نباید فریب شمار پایین موارد بدحال بیماری را خورد.
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