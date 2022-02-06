به گزارش خبرنگار مهر، نور الله اسعدی عصر امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از میان ۱۵ پروژه تعریف شده برای امسال هفت پروژه با اعتباری معادل ۷۰ میلیارد تومان در دهه فجر سال جاری به بهره برداری می‌رسد و سایر پروژه‌ها نیز در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهند رسید.

وی به بهره برداری از هشت اسکله گردشگری به عنوان یکی از این پروژه‌های تعریف شده در دهه فجر اشاره و بیان کرد: هشت پست اسکله به مناسبت دهه فجر امسال در بندر خرمشهر به بهره برداری می‌رسد و در خدمت گردشگری دریایی خواهد بود و اعتبار کل در نظر گرفته برای این پروژه ۲۴ میلیارد تومان است.

مدیر کل بندر خرمشهر به اجرای ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه در یکسال اخیر اشاره کرد و گفت: پروژه‌های زیادی آغاز شده که بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار پروژه‌ها تعیین شده که افزایش ۳۰۰ درصدی در اجرای پروژه‌های زیرسازی در بندر بوده است.

وی نیز توانمند سازی و ایجاد ترافیک کالا و کمک به معیشت مردم را از اهداف اجرای این پروژه‌ها برشمرد و از افزایش ظرفیت اسمی در پی اجرایی شدن این پروژه‌ها خبر داد.

اسعدی گفت: بعد از بهره برداری از ترمینال کانتینری ظرفیت بندر خرمشهر از پنج میلیون به ۱۰ میلیون تن افزایش یافته و سایر اقدامات برای توسعه تجاری همچون لایروبی اروند اگر با همکاری عراق انجام شود، این ظرفیت نیز ارتقا خواهد داد اما ظرفیت کنونی نیز مطلوب است.

وی از صعودی بودن روند تخصیص اعتبارات عمرانی برای توسعه بندر خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته اعتبار اولیه عمرانی ۲۸ میلیارد تومان بود که رقم در نظر گرفته شده برای امسال به نزدیک ۹۰ میلیارد تومان و حدود سه برابر رسیده و برای سال آینده نیز ۲۰۵ میلیارد تومان درخواست می‌شود.

خارج سازی مغروقه ها

مدیر کل بندر خرمشهر از پیشرفت ۵۰ درصدی خارج سازی مغروقه ها در خرمشهر خبر داد و بیان کرد: روند خارج سازی مغروقه ها ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از ۶ فروند مغروقه، سه فروند خارج سازی شده و بقیه در ادامه خارج خواهند شد تا آبراه بندر عاری از ریسک‌های ایمنی باشد.

وی نیز اعتبار اجرای این پروژه را ۱۱۹ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در این قرارداد پنج مغروقه در آبراهه اروند و یکی در خور موسی است که از اصلی‌ترین مغروقه ها به حساب می آیند.

اسعدی نیز علت خارج نشدن مغروقه خانیان در دهانه خلیج فارس را مشکلات حقوقی اعلام کرد و گفت: به محض صدور حکم قضائی از سهم ۲۵ درصد قرارداد شناور سازی ۶ مغرقه این کشتی غرق شده نیز خارج سازی خواهد شد.

مدیر کل بندر خرمشهر به موضوع اشتغال ایجاد شده در بندر خرمشهر اشاره کرد و افزود: بیشتر ۸۰ درصد نیروهای بندر خرمشهر در پروژه‌های مختلف بومی خوزستان هستند و در بحث تخلیه و بارگیری سعی شده بیشتر از ساکنان مناطق همجوار بندر استفاده شود.

اسعدی با بیان اینکه بندر خرمشهر بیش از ۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده از تلاش برای جلوگیری از اخراج نیروهای فعال در این بندر خبر داد و بیان کرد: بندر در ترمینال کانتینری با پیمانکار بندر که شرکت کشتیرانی است، سهم خود را چه در کالای کانتینری و چه غیر کانتینری به این شرکت واگذار کرده است.

وی گفت: در بحث تخلیه و بارگیری کانتینری سهم بندر از ۵۷ به ۱۰ درصد رسیده تا هیچکدام از ۵۵۰ نیروی شاغل در این بخش اخراج نشود و اگر این امر انجام نمی‌شد، بیش از ۶۰ درصد نیروها اخراج می‌شدند.