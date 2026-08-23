تنگه هرمز تا انتخابات آمریکا کاملا بسته بماند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: تغییر رویکرد آمریکا در قبال ایران و حرکت از فشار نظامی به سمت فشار اقتصادی، پرسشهایی درباره اهداف واشنگتن و واکنش مناسب تهران ایجاد کرده است. فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا و بینالملل، در گفتوگو با «آگاه» ضمن تشریح دلایل توقف عملیات نظامی آمریکا، درباره اهداف واشنگتن در مرحله جدید فشار و اقداماتی که ایران میتواند برای تغییر محاسبات آمریکا انجام دهد، توضیح داد.
ایزدی در پاسخ به این پرسش که چرا ترامپ میخواهد جنگ را از حالت نظامی به حالت اقتصادی برگرداند و علت این تغییر رویکرد چیست؟ گفت: جنگ اقتصادی آمریکا چیز جدیدی نیست؛ از قبل هم وجود داشته، پیش از شروع جنگ ادامه داشته و پس از آن نیز ادامه پیدا کرده است. بنابراین، جنگ اقتصادی همچنان وجود دارد. آمریکاییها در آبان انتخابات دارند و ترامپ نگران نتیجه آن است؛ چون اگر شکست بخورد، با مشکلات بودجهای مواجه میشود؛ هم درباره جنگ و هم درباره اقدامات دیگری که کنگره آمریکا بودجه آنها را تامین میکند.
از این جهت، فعلا میخواهد در محیطهای نظامی سکوتی ایجاد شود تا انتخابات برگزار شود؛ مگر اینکه به این نتیجه برسد که انتخابات را باخته است، در آن صورت میتواند دوباره وارد عمل شود. وی اضافه کرد: فعلا که نتیجه انتخابات مورد تردید است، به یک دوره سکوت نیاز دارد تا انتخابات برگزار شود. پس از آن، دو سال فرصت دارد تا به اهدافی که تاکنون به آنها نرسیده است دست پیدا کند. به نظر میرسد این طراحی طرف مقابل باشد.
کارشناس مسائل آمریکا درباره اینکه ایران در این شرایط چه اقدامی باید انجام دهد، افزود: یک پنجره فرصت دو، سهماهه تا آبان داریم که سیاست آمریکا را تغییر دهیم. سیاست آمریکا با مذاکره عوض نمیشود! اگر میشد، تا حالا عوض شده بود. الان ۲۰ سال است که با آمریکاییها مذاکره میکنیم. به نظر میرسد سیاست آمریکا باید با مؤلفهها و ابزارهای اقتصادی تغییر کند؛ یعنی آمریکا مطمئن شود که نهتنها نفت ایران در دسترس نیست، بلکه نفت منطقه نیز از دسترس خارج میشود.
ایزدی خاطرنشان کرد: آن نکتهای که سال ۶۶ امام به جهانخواران فرمودند اگر دین ما را هدف قرار بدهند، ما دنیای آنها را نابود خواهیم کرد، همان دستور امام در سال ۶۶ و همان راه برونرفت از وضعیت فعلی است. اگر آمریکا متوجه شود که ایران این وضعیت کجدار و مریز، یعنی نه صلح و نه جنگ را در درازمدت تحمل نخواهد کرد، محاصره دریایی را تحمل نخواهد کرد، به سمت عملیات تهاجمی خواهد رفت و زیرساختهای منطقه در معرض خطر جدی قرار خواهند گرفت، آنگاه متوجه میشود که سیاستش باید تغییر کند. اگر نه، احساس کند ایرانیها قابل پیشبینی هستند، عملکردشان قابل مدیریت است و هزینه جنگ نیز قابل مدیریت است، بعد از انتخابات دوباره به همان وضعیت و عملیات نظامی علیه ایران بازمیگردد.
چرا آمریکا عملیات نظامی را متوقف کرد؟
وی در پاسخ به این پرسش که اساسا چه شد آمریکا تصمیم گرفت عملیات نظامی را متوقف کند؟ اظهار کرد: قیمت نفت و گاز بالا رفته بود و آمریکا به فضای تنفسی نیاز داشت. بعضی از سامانههای دفاعی آمریکا نیز از نظر تعداد کاهش پیدا کرده بود و این کشور با مشکلات سیاسی و اقتصادی مواجه بود. یک کاغذپاره نوشتند، اسمش را تفاهمنامه گذاشتند و به طرف ایرانی دادند تا دل ایرانیها را خوش کنند؛ مثلا مطرح شد که ۳۰۰ میلیارد در اقتصاد ایران سرمایهگذاری خواهد شد. این حرفها را اینگونه نوشتند تا دل مقامات ایرانی خوش شود.
آمریکا به فضای تنفسی نیاز داشت و آن فضای تنفسی را پیدا کرد. الان فشار اقتصادی میآورد و به دنبال کودتا و شبهکودتا است تا فرصت دیگری برای حمله نظامی پیدا کند. این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اقتصاد ایران و اینکه آیا ترامپ میتواند با فشارهای اقتصادی به نتیجه برسد؟ گفت: من اقتصاددان نیستم، اما یک نکته را میدانم؛ در ایام جنگ، دولتها سیاست اقتصادی بسته را دنبال میکنند، سیاستهای باز را دنبال نمیکنند و کمربندهای اقتصادی را سفتتر میبندند.
لزوم بازبینی در سیاستهای دولت
ایزدی تصریح کرد: متاسفانه دولت تصمیم گرفته است در میانه جنگ یکسری نظریههای اقتصادی نولیبرال را اجرا کند و حتی اگر آن سیاست درست باشد، به نظر نمیرسد در میانه جنگ باید بر عموم مردم فشار اقتصادی ایجاد کرد، بهخصوص زمانی که طرف مقابل به دنبال اغتشاش و کودتا است. به همین جهت، به نظرم سیاستهای دولت نیاز به بازبینی دارد.
تنگه هرمز کاملا بسته بماند
وی در همین رابطه گفت: تنگه هرمز باید حداقل تا انتخابات آمریکا کاملا بسته باشد، نه اینکه چند میلیون بشکه نفت روزانه از آن خارج شود. اگر تنگه هرمز بسته باشد، فشار اقتصادی و قیمت بنزین افزایش پیدا کند، طرف مقابل متوجه میشود که ایران در نابودی اقتصاد آمریکا جدی است. اگر قیمت نفت دو سال بالا باشد، اقتصاد آمریکا نابود میشود. اگر دولت آمریکا اینها را متوجه شود، سیاستش را تغییر میدهد؛ اگر احساس کند ایران قابل مدیریت و پیشبینی است، سیاستش را تغییر نخواهد داد.
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