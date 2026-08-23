جهش ۲۵۶ درصدی سود خالص ۶ ماهه در وغدیر

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت سرمایهگذاری غدیر در پایان نیمه نخست سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۵، تصویری از یک هلدینگ سنگینوزن با سودآوری بالا و پرتفوی متنوع اما متمایل به صنایع پیشران بازار سرمایه ارائه میکند. این شرکت که در گروه شرکتهای چندرشتهای صنعتی و طبق آخرین دادههای تابلو معاملات با ارزش بازار حدود ۴۰۸ همت معامله میشود، در گزارش ۶ ماهه خود از رشد قابل توجه درآمد و سود خبر داده است.
غدیر از حیث اندازه، تنوع دارایی و وزن در صنایع مادر، یکی از مهمترین و بزرگترین هلدینگهای بورسی است و تحلیل پرتفوی آن برای ارزیابی وضعیت هلدینگهای بزرگ بازار سرمایه اهمیت دارد. صورتهای مالی ۶ ماهه نشان میدهد که شرکت از محل سرمایهگذاریهای بورسی، زیرمجموعههای غیربورسی و صندوقها، همچنان ظرفیت سودآوری بالایی دارد و در عین حال، نسبتهای ارزشیاش بهطور مستقیم به قیمت داراییهای پایه در بازار سرمایه گره خورده است.
بررسی وضعیت درآمدی و سودآوری
جمع درآمدهای عملیاتی غدیر در ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ به ۵,۸۷۵ میلیارد تومان رسید؛ در حالیکه این عدد در دوره مشابه سال قبل ۲,۰۴۲ میلیارد تومان بود. بنابراین درآمد عملیاتی شرکت ۱۸۸ درصد رشد کرده است.
سود عملیاتی نیز در این دوره به ۵,۷۱۹ میلیارد تومان افزایش یافت که در مقابل ۱,۹۶۳ میلیارد تومان سود عملیاتی در دوره مشابه، رشد ۱۹۱ درصدی را نشان میدهد.
از سوی دیگر سود خالص شرکت هم در ۶ ماهه نخست دوره مالی شرکت به ۵,۵۸۱ میلیارد تومان رسیده است؛ در حالیکه در دوره مشابه قبل ۱,۵۶۸ میلیارد تومان ثبت شده بود، یعنی جهش ۲۵۶ درصدی. این ارقام نشان میدهد که غدیر از منظر سودآوری، همچنان در رده هلدینگهای بسیار سودساز بازار قرار دارد.
بررسی توزیع و تفکیک پرتفوی به صنایع مختلف
بر اساس گزارش تیرماه ۱۴۰۵، ترکیب مستقیم پرتفوی غدیر چنین است: سرمایهگذاریها ۴۱.۵۱ درصد، محصولات شیمیایی ۲۸.۳۴ درصد، استخراج کانههای فلزی ۷.۶۳ درصد، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم ۷.۴۱ درصد، فلزات اساسی ۶.۲۷ درصد، واسطهگریهای مالی و پولی ۳.۶۹ درصد، سیمان ۱.۸۱ درصد، حملونقل آبی ۱.۳۴ درصد، انبوهسازی و املاک ۱.۱۸ درصد و صنایع غذا و نوشیدنی ۰.۷ درصد.
با این حال، در طبقهبندی مستقیم و غیرمستقیم، وزن صنعت محصولات شیمیایی در سبد غدیر از سطح مستقیم فراتر میرود و به بیش از ۵۰ درصد میرسد؛ بنابراین غدیر عملا یک اهرم پررنگ بر گروه شیمیاییها دارد. در ادامه، فلزات اساسی، کانههای فلزی و انرژی نیز مهمترین سرفصلهای اثرگذار بر ارزش داراییها هستند.
بررسی داراییهای بورسی و فرابورسی
در میان داراییهای بورسی با ارزش بازار بالای ۳۴۰ همت، غدیر مالکیتهای مهمی دارد. درصد مالکیتها به این شرح است: گروه مالی نماد غدیر ۹۰ درصد، بینالمللی توسعه صنایع و معادن غدیر ۸۲.۹۸ درصد، توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۷۳.۰۵ درصد، گسترش نفت و گاز پارسیان ۶۶.۶۸ درصد، پتروشیمی پارس ۱۸.۵۹ درصد، بینالمللی توسعه ساختمان ۱۵.۲۳ درصد و هلدینگ توسعه صنایع بهشهر ۴ درصد.
در کنار اینها، داراییهایی با مالکیت کمتر از یک درصد نیز در پرتفوی دیده میشوند؛ از جمله آهن و فولاد غدیر ایرانیان، توسعه مسیر برق گیلان، شرکت بینالمللی ساروج بوشهر، سنگآهن گهرزمین، داروسازی قاضی، آ.س.پ، پتروشیمی پردیس، فولاد آلیاژی ایران و موتوژن. این بخش، ستون اصلی NAV غدیر را تشکیل میدهد.
بررسی دارایی سرمایهگذاریها خارج از بازار سرمایه
در بخش غیربورسی، ارزش تمامشده سرمایهگذاریها حدود ۳,۷۰۰ میلیارد تومان است. این سبد شامل شرکتهای کاملا تحت کنترل و داراییهای عملیاتی متنوع است.
از مهمترین آنها میتوان به صنعتی و بازرگانی غدیر، بینالمللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش و JIC International با مالکیت ۱۰۰ درصد، سرمایهگذاری برق و انرژی غدیر با ۹۹.۶۹ درصد، سرمایهگذاری کارآمد غدیر و سرمایهگذاری تیر هر دو با ۹۸ درصد، و ساختمانی و تأسیساتی استان سیستان و بلوچستان با ۹۸ درصد اشاره کرد.
همچنین غدیر در کارت ایران ۶۱.۴۱ درصد، مدیریت سیستمهای کارآمد ۵۹.۷۵ درصد، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب ۵۱ درصد، مصادر جبل علی ۴۰ درصد و سپهر پارس پایا ۲۹ درصد سهامدار است.
بررسی سایر داراییها و صندوقها
غدیر حدود ۱۰ همت سرمایهگذاری در واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری دارد. مهمترین اقلام این بخش شامل صندوق سپید دماوند ۶,۳۰۰ میلیارد تومان، نیلی دماوند ۶۹۰ میلیارد تومان، صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان ۳۳۰ میلیارد تومان، اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند ۲,۴۰۰ میلیارد تومان و اختصاصی بازارگردانی پایدار سهند ۲۸۰ میلیارد تومان است.
غدیر در گزارش ۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵، از حیث رشد سود، ترکیب دارایی و وزن در صنایع کلیدی بازار، همچنان یکی از مهمترین هلدینگهای قابلاتکا در بورس تهران است. تمرکز مستقیم و غیرمستقیم بر پتروشیمی، فلزات اساسی و کانههای فلزی، در کنار داراییهای کنترلگرای غیربورسی و صندوقهای سرمایهگذاری، ساختار NAV این شرکت را قابلدفاع و تحلیلی میکند.
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