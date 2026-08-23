بابل با ۸۳۷ پروژه عمرانی در صدر مازندران قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرتبار ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: شهرستان بابل با ثبت ۸۳۷ پروژه عمرانی در هفته دولت امسال در سامانه بنتاک، از نظر تعداد پروژه در رتبه نخست استان مازندران قرار گرفته است.

وی افزود: ثبت این تعداد پروژه در شرایط جنگی و محدودیت منابع، دستاوردی ارزشمند برای شهرستان بابل محسوب می‌شود و نشان دهنده تلاش مستمر، همگرایی و همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

فرماندار بابل با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تمرکز دولت بر اجرای طرح‌های زیرساختی گفت: با وجود کاهش درآمدهای دولت و محدودیت‌های موجود، عملیاتی شدن ۸۳۷ پروژه با اعتباری بالغ بر چهار همت، با پیگیری مستمر نمایندگان شهرستان و همکاری مدیران برای جذب اعتبارات ملی محقق شده است.

میرتبار ادامه داد: پروژه‌های ثبت شده برای هفته دولت عمدتاً طرح‌های تکمیل شده هستند و پروژه‌هایی که هنوز به مرحله افتتاح نرسیده‌اند در این فهرست قرار نگرفته‌اند.

وی با بیان اینکه برخی طرح‌ها از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردارند، گفت: پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصد نیز وجود دارد که پس از تکمیل و آماده بهره‌برداری شدن، افتتاح خواهند شد.

فرماندار بابل یکی از نمونه‌های مهم این طرح‌ها را پروژه‌های حوزه آب و فاضلاب عنوان کرد و افزود: از مجموع ۲۵ پروژه این بخش، ۱۷ پروژه در حال حاضر آماده افتتاح است و سایر پروژه‌ها نیز در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی با اشاره به دشواری‌ها و فراز و نشیب‌های سال گذشته، دستیابی بابل به این حجم از پروژه‌های عمرانی را نتیجه همراهی مجموعه‌های مختلف دانست و از تلاش دستگاه‌های اجرایی، ائمه جمعه، مجموعه‌های امنیتی و انتظامی، دستگاه قضایی، دانشگاهیان و مدیران استانی قدردانی کرد.

میرتبار وحدت و همدلی میان مسئولان و مجموعه‌های مختلف شهرستان را از ظرفیت‌های مهم بابل دانست و گفت: همراهی نمایندگان شهرستان، امام جمعه بابل، ائمه جمعه شهرها و مدیران دستگاه‌های اجرایی زمینه مناسبی برای پیگیری طرح‌ها و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان فراهم کرده است.

فرماندار بابل تأکید کرد: استمرار این همدلی و هماهنگی می‌تواند روند اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان را شتاب بخشیده و زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم را فراهم کند.