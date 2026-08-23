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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

بابل با ۸۳۷ پروژه عمرانی در صدر مازندران قرار گرفت

بابل با ۸۳۷ پروژه عمرانی در صدر مازندران قرار گرفت

بابل - فرماندار بابل از ثبت ۸۳۷ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از چهار هزار میلیارد تومان در این شهرستان برای هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرتبار ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: شهرستان بابل با ثبت ۸۳۷ پروژه عمرانی در هفته دولت امسال در سامانه بنتاک، از نظر تعداد پروژه در رتبه نخست استان مازندران قرار گرفته است.

وی افزود: ثبت این تعداد پروژه در شرایط جنگی و محدودیت منابع، دستاوردی ارزشمند برای شهرستان بابل محسوب می‌شود و نشان دهنده تلاش مستمر، همگرایی و همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

فرماندار بابل با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تمرکز دولت بر اجرای طرح‌های زیرساختی گفت: با وجود کاهش درآمدهای دولت و محدودیت‌های موجود، عملیاتی شدن ۸۳۷ پروژه با اعتباری بالغ بر چهار همت، با پیگیری مستمر نمایندگان شهرستان و همکاری مدیران برای جذب اعتبارات ملی محقق شده است.

میرتبار ادامه داد: پروژه‌های ثبت شده برای هفته دولت عمدتاً طرح‌های تکمیل شده هستند و پروژه‌هایی که هنوز به مرحله افتتاح نرسیده‌اند در این فهرست قرار نگرفته‌اند.

وی با بیان اینکه برخی طرح‌ها از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردارند، گفت: پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصد نیز وجود دارد که پس از تکمیل و آماده بهره‌برداری شدن، افتتاح خواهند شد.

فرماندار بابل یکی از نمونه‌های مهم این طرح‌ها را پروژه‌های حوزه آب و فاضلاب عنوان کرد و افزود: از مجموع ۲۵ پروژه این بخش، ۱۷ پروژه در حال حاضر آماده افتتاح است و سایر پروژه‌ها نیز در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی با اشاره به دشواری‌ها و فراز و نشیب‌های سال گذشته، دستیابی بابل به این حجم از پروژه‌های عمرانی را نتیجه همراهی مجموعه‌های مختلف دانست و از تلاش دستگاه‌های اجرایی، ائمه جمعه، مجموعه‌های امنیتی و انتظامی، دستگاه قضایی، دانشگاهیان و مدیران استانی قدردانی کرد.

میرتبار وحدت و همدلی میان مسئولان و مجموعه‌های مختلف شهرستان را از ظرفیت‌های مهم بابل دانست و گفت: همراهی نمایندگان شهرستان، امام جمعه بابل، ائمه جمعه شهرها و مدیران دستگاه‌های اجرایی زمینه مناسبی برای پیگیری طرح‌ها و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان فراهم کرده است.

فرماندار بابل تأکید کرد: استمرار این همدلی و هماهنگی می‌تواند روند اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان را شتاب بخشیده و زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم را فراهم کند.

کد مطلب 6924980

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