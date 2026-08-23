به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر یکشنبه در نخستین اجلاسیه سالانه همدان؛ مرکز جهانی طب ایرانی ضمن گرامیداشت یکم شهریورماه زادروز شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا، روز همدان و روز پزشک، اظهار کرد: این مناسبت‌ها فرصتی مغتنم برای بازخوانی ظرفیت‌های علمی، تاریخی و تمدنی دیار هگمتانه و تجلیل از زحمات جامعه پزشکی و کادر درمان است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه همدان به‌عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران، افزود: همدان با دارا بودن حدود یک‌هزار و ۹۰۰ جاذبه تاریخی، طبیعی و گردشگری از جمله آرامگاه بوعلی‌سینا، کتیبه‌های گنجنامه و غار علیصدر از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای تحول و پیشرفت برخوردار است.

استاندار همدان گردشگری را یکی از محورهای اصلی توسعه استان برشمرد و گفت: در نقشه جامع تحول و پیشرفت استان که براساس رویکردهای دولت چهاردهم تدوین شده است موضوعاتی همچون مدیریت منابع آب، محیط زیست و بهره‌گیری از مزیت‌های بومی و گردشگری در اولویت برنامه‌ریزی‌های اجرایی قرار دارد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به لزوم ایجاد اشتغال پایدار برای نسل جوان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، اظهار کرد: گردشگری و صنایع وابسته به آن از جمله حوزه‌هایی است که با دانش، تخصص و علاقه این نسل همخوانی دارد و می‌تواند زمینه اشتغال تخصصی و دانش‌بنیان را در استان فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های اقلیمی همدان در حوزه گیاهان دارویی اشاره کرد و افزود: همدان به دلیل شرایط مساعد آب‌وهوایی و خاک حاصلخیز یکی از قطب‌های مهم تولید گیاهان دارویی در کشور است؛ به‌گونه‌ای که از گونه‌های گیاهی کشور حدود یک‌هزار و ۷۳۰ گونه در این استان شناسایی شده و منابع مختلف از وجود بیش از یک‌هزار گونه گیاه دارویی در این منطقه حکایت دارند.

استاندار همدان با بیان اینکه استان همدان در تولید محصولاتی چون گشنیز و رازیانه رتبه نخست کشور را در اختیار دارد، گفت: سالانه حدود ۲۴ هزار تن گیاهان دارویی از ۱۱ هزار هکتار اراضی زیرکشت در همدان تولید می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش است.

ملانوری‌شمسی با تاکید بر ضرورت تقویت صنایع فرآوری در استان، تصریح کرد: متاسفانه بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی استان به صورت خام خارج شده و پس از فرآوری در سایر کشورها و تبدیل به مواد اولیه دارویی و محصولات با ارزش افزوده بالا دوباره وارد بازار می‌شود؛ روندی که باید با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان تغییر یابد.

وی تکمیل زنجیره تولید از مرحله کاشت، داشت و برداشت تا فرآوری و عرضه نهایی را راهکار اصلی افزایش ارزش افزوده دانست و افزود: باید با برنامه‌ریزی دقیق از خام‌فروشی جلوگیری کرد و صنایع تبدیلی را در داخل استان توسعه داد.

استاندار همدان همچنین به پیشینه تاریخی این حوزه در استان اشاره کرد و گفت: وجود ۵۷ روستا در همدان که نام آن‌ها با گیاهان و محصولات طبیعی پیوند خورده نشان‌دهنده ارتباط دیرینه و عمیق مردم این خطه با طبیعت است که این امر می‌تواند به عنوان یک ظرفیت فرهنگی و تاریخی در توسعه طب ایرانی مورد توجه قرار گیرد.