به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلطانی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های ورزشی استان قم در هفته دولت اظهار کرد: مجموع مساحت فضاهای ورزشی مرتبط با این طرح‌ها به ۱۲ هزار و ۱۳۴ مترمربع می‌رسد که بخشی از آن به پروژه‌های جدید و بخشی دیگر به احیای ظرفیت‌های موجود اختصاص دارد.



وی افزود: یکی از طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای بهره‌برداری در این ایام، سالن ورزشی کرمجگان است که با زیربنای ۹۸۶ مترمربع احداث شده و برای اجرای آن ۲۰۰ میلیارد ریال از محل منابع ملی و اعتبارات وزارت ورزش و جوانان هزینه شده است.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم ادامه داد: زمین چمن مصنوعی پردیسان نیز از دیگر طرح‌هایی است که در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید و این پروژه با مساحت سه هزار و ۴۱۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال اجرا شده است.



سلطانی گفت: با احتساب سالن ورزشی کرمجگان و زمین چمن مصنوعی پردیسان، در مجموع چهار هزار و ۳۹۶ مترمربع فضای ورزشی جدید به مجموعه فضاهای ورزشی استان قم افزوده می‌شود و این دو طرح در زمره پروژه‌های قابل بهره‌برداری در هفته دولت قرار دارند.



فضاهای ورزشی جدید به چرخه ورزش افزوده می‌شوند



وی با اشاره به یکی دیگر از طرح‌های مهم ورزشی استان قم بیان کرد: زمین فوتبال مجموعه ورزشی شهید حیدریان نیز پس از اجرای عملیات بهسازی، بار دیگر آماده استفاده خواهد شد و به چرخه فعالیت‌های ورزشی استان بازمی‌گردد.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم افزود: این زمین فوتبال هفت هزار و ۷۳۸ مترمربع مساحت دارد و برای انجام عملیات بهسازی و آماده‌سازی مجدد آن ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.



وی ادامه داد: بازفعال شدن زمین فوتبال مجموعه ورزشی شهید حیدریان، بخش قابل توجهی از فضای ورزشی مورد استفاده در طرح‌های هفته دولت را شامل می‌شود و با تکمیل عملیات انجام‌شده، این ظرفیت بار دیگر در اختیار فعالیت‌های ورزشی قرار خواهد گرفت.



سلطانی گفت: در کنار پروژه‌هایی که در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند یا به چرخه فعالیت بازمی‌گردند، عملیات اجرایی فاز نخست استخر ورزشی قدس نیز آغاز خواهد شد تا یکی دیگر از طرح‌های زیرساختی حوزه ورزش استان وارد مرحله اجرا شود.



فاز نخست استخر قدس وارد مرحله اجرا می‌شود



وی درباره مشخصات این پروژه اظهار کرد: فاز نخست استخر ورزشی قدس با زیربنای چهار هزار و ۳۹۸ مترمربع احداث خواهد شد و اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن یک هزار میلیارد ریال است.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم افزود: آغاز عملیات اجرایی این استخر نیز همزمان با برنامه‌های هفته دولت انجام می‌شود و این طرح در کنار پروژه‌های افتتاحی، بخشی از برنامه توسعه و تقویت زیرساخت‌های ورزشی استان را تشکیل می‌دهد.



وی ادامه داد: مجموع اعتبار در نظر گرفته‌شده برای چهار پروژه ورزشی مورد اشاره یک هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال است که این منابع برای اجرای طرح‌های جدید، بهسازی اماکن موجود و توسعه ظرفیت‌های ورزشی استان اختصاص یافته است.



سلطانی گفت: در مجموع، برنامه‌های ورزشی هفته دولت در قم شامل بهره‌برداری از سالن ورزشی کرمجگان، افتتاح زمین چمن مصنوعی پردیسان، بازگشت زمین فوتبال مجموعه شهید حیدریان به چرخه فعالیت‌های ورزشی و آغاز عملیات اجرایی فاز نخست استخر ورزشی قدس است.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با تأکید بر ابعاد مختلف این طرح‌ها بیان کرد: اجرای پروژه‌های پیش‌بینی‌شده تنها به ایجاد فضاهای جدید محدود نمی‌شود و بخشی از برنامه نیز بر بهسازی و احیای اماکن ورزشی موجود استوار است.



وی افزود: بر همین اساس، علاوه بر اضافه شدن چهار هزار و ۳۹۶ مترمربع فضای ورزشی از محل دو پروژه جدید، هفت هزار و ۷۳۸ مترمربع از فضای ورزشی مجموعه شهید حیدریان نیز پس از بهسازی مجدداً در اختیار ورزشکاران و فعالیت‌های ورزشی قرار خواهد گرفت.



سلطانی خاطرنشان کرد: در مجموع، مساحت فضاهای ورزشی مرتبط با پروژه‌های هفته دولت به ۱۲ هزار و ۱۳۴ مترمربع می‌رسد و اجرای این طرح‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های ورزشی، توسعه فضاهای قابل استفاده و احیای ظرفیت‌های موجود در استان قم دنبال می‌شود.



وی گفت: مجموعه این اقدامات، در کنار آغاز پروژه استخر ورزشی قدس، بخشی از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های ورزش استان قم در هفته دولت به شمار می‌رود و اعتبارات اختصاص‌یافته برای آنها در مجموع یک هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال است.