چشمی جانشین موقت و عارف جانشین قطعی یک استقلالی جدا شده

به گزارش خبرنگار مهر، عارف آقاسی که در ابتدای فصل با نظر فرهاد مجیدی از فولاد به استقلال منتقل شد، با درخواست خودش و موافقت باشگاه در نیم فصل به فولاد بازگشت تا چنین به نظر آید که آبی پوشان شاید در نیم فصل دوم با کمبود مدافع میانی مواجه شوند.

استقلالی‌ها همچنان یک مدافع میانی جوان اما با تجربه نام عارف غلامی دارند که بعد از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت کم کم به شرایط آمادگی نزدیک می‌شود و برنامه اصلی مجیدی برای پر کردن جای خالی عارف آقاسی، استفاده از عارف غلامی است.

اما آنکه قبل از رسیدن غلامی به آمادگی آرمانی می‌تواند جای خالی آقاسی را در خط دفاعی پر کند، روزبه چشمی بازیکن باتجربه آبی پوشان است که سال‌ها سابقه بازی کردن در خط دفاعی استقلال و تیم ملی را دارد، اما در حال حاضر برنامه استفاده از او در خط میانی می‌باشد.

استقلال در هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر میزبان ذوب آهن اصفهان است و با توجه به جدایی آقاسی، محرومیت یزدانی و عدم آمادگی غلامی، فرهاد مجیدی در این بازی از روزبه چشمی در کنار مرادمند و دانشگر در خط دفاعی استفاده خواهد کرد. این دیدار از ساعت ۱۹ یکشنبه ۲۴ بهمن در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.