احتمال بازی کردن بازیکن جدید استقلال مقابل پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، صالح حردانی خرید زمستانی آبی پوشان آخرین مراحل حضورش در استقلال را هم طی کرد تا بعد از حضور در تمرینات این تیم، امکان همراهی کردن آبی پوشان را در دیدارهای این تیم هم داشته باشد.

فرهاد مجیدی سرمربی استقلال در نشست خبری مربوط به دیدار مقابل پیکان در خصوص احتمال بازی کردن حردانی در این دیدار گفت: باشگاه به من گفته که حردانی امکان بازی کردن دارد.

تیم‌های استقلال و پیکان در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فردا (سه شنبه) از ساعت ۱۷ به مصاف هم می‌روند که این بازی به میزبانی پیکان در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار می‌شود.