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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۴:۲۰

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

مرگ های کرونایی دوباره ۳ رقمی شد/ ۱۰۴ فوتی در یک شبانه روز

مرگ های کرونایی دوباره ۳ رقمی شد/ ۱۰۴ فوتی در یک شبانه روز

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۰۴ بیمار مبتلا به کرونا در کشور فوت شدند و مجموع جانباختگان به ۱۳۲۹۳۴ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۹ هزار و ۸۱۹ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۷۰۶ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۸۵ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۴ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۲ هزار و ۹۳۴ نفر رسید.

تا کنون ۶ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۵۸۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

دو هزار و ۶۱۵ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۴۵ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۸۳۵ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱۲۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۵۳ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۶۷ شهرستان در وضعیت زرد و ۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5419184
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
      0 0
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      مرگ های کرونایی سه رقمی می شود در کشور و تعطیلی و قرنطینه سراسری اعمال نمی‌شود!! کاش هر مسئولی که مانع تعطیلی شود جزو همین فوتی های کرونا و اومیکرون باشد! مملکت ما به کت شلواری محترم یا عمامه به سر قاتل نیازی ندارد! هر عقل سالمی تعطیلی کشور را در این لحظه خطرناک تایید می کند. والسلام.
    • IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      0 0
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      لطفا محدودیتها برگردد تقاضای عاجزانه داریم سفرهای بین استانی ونوروزی لغوشود

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