مرگ های کرونایی دوباره ۳ رقمی شد/ ۱۰۴ فوتی در یک شبانه روز

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۹ هزار و ۸۱۹ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۷۰۶ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۸۵ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۴ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۲ هزار و ۹۳۴ نفر رسید.

تا کنون ۶ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۵۸۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

دو هزار و ۶۱۵ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۴۵ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۸۳۵ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱۲۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۵۳ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۶۷ شهرستان در وضعیت زرد و ۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.