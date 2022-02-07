پخش نمایش «طلوع» از رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، شهریار زمانی نویسنده نمایش رادیویی «طلوع» در این باره گفت: نگارش این نمایش رادیویی با پیشنهاد مدیر رادیو نمایش آغاز شد. ایده کار به تدریج شکل گرفت و ابعاد متن با توجه به حساسیت سوژه، وسعت و گستردگی موضوع تنظیم شد.

وی ادامه داد: انتخاب بستر تاریخی برای روایت ابتکار خودم بود چرا که تولد و نوجوانی رهبر انقلاب همزمان با مقاطع حساس و سرنوشت سازی از تاریخ معاصر ایران است.

زمانی افزود: اولویت کار اتقان و صحت روایت و تاکید بر مستند بودن متن بود اما از تخیل هم برای نمایشی شدن متن و باور پذیر شدن بهره بردم.

وی همچنین تاکید بر شعاری نبودن و نپرداختن مستقیم به سوژه را از دیگر اولویت های کار دانست.

این نویسنده در پایان گفت: از کتاب «شرح اسم‌» به عنوان منبعی برای نگارش این نمایش رادیویی بهره بردم.

نمایش رادیویی «طلوع» به نویسندگی شهریار زمانی، کارگردانی بهرام سروری نژاد، تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا، صدابرداری مجید آینه، افکتوری محمدرضا قبادی فر و با هنرمندی نوشین حسن زاده، مونا صفی، احمد هاشمی، مجتبی طباطبایی، پریسا مقتدی، محسن بهرامی، شیما جان قربان، راضیه مومیوند، مهدی نمینی مقدم، بهرام ابراهیمی، مجید حمزه، بهرام سروری نژاد، امین بختیاری، بهادر ابراهیمی، محمدرضا قلمبر و فریبا طاهری، پنج شنبه ۲۱ بهمن ساعت ۲۱ از رادیو نمایش پخش می شود و جمعه ۲۲ بهمن ماه ساعت ۸ صبح، تکرار آن است.