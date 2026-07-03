پخش نمایش «طلوع» با محور زندگی رهبر شهید انقلاب از رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، شهریار زمانی نویسنده نمایش رادیویی «طلوع» درباره روند نگارش این اثر گفت: نگارش «طلوع» با پیشنهاد محسن سوهانی مدیر رادیو نمایش آغاز شد. ایده اثر به‌تدریج شکل گرفت و با توجه به حساسیت سوژه و گستردگی موضوع، ابعاد متن با دقت طراحی و تنظیم شد.

وی ادامه داد: انتخاب بستر تاریخی برای روایت، ابتکار خودم بود چرا که دوران کودکی و نوجوانی رهبر شهید انقلاب با مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران هم‌زمان است.

زمانی افزود: اولویت اصلی در نگارش این اثر، اتقان و صحت روایت و تأکید بر مستند بودن متن بود. در عین حال، برای باورپذیرتر و نمایشی‌تر شدن روایت، از ظرفیت تخیل نیز بهره گرفتم.

وی همچنین پرهیز از شعارزدگی و پرداخت غیرمستقیم به سوژه را از دیگر ویژگی‌های این نمایش رادیویی برشمرد.

نمایش رادیویی «طلوع» به نویسندگی شهریار زمانی، کارگردانی بهرام سروری‌نژاد، تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا، صدابرداری مجید آینه، افکتوری محمدرضا قبادی‌فر و با هنرمندی نوشین حسن‌زاده، مونا صفی، احمد هاشمی، مجتبی طباطبایی، پریسا مقتدی، محسن بهرامی، شیما جان‌قربان، راضیه مومیوند، مهدی نمینی‌مقدم، بهرام ابراهیمی، مجید حمزه، بهرام سروری‌نژاد، امین بختیاری، بهادر ابراهیمی، محمدرضا قلمبر و فریبا طاهری ساخته شده است.

این اثر از روز شنبه ۱۳ تیر ساعت ۴ بامداد از رادیو نمایش پخش می‌شود و بازپخش آن نیز همان روز ساعت‌های ۱۲:۳۰ و ۲۲:۳۰ خواهد بود.