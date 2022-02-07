علمای پیشکسوت ورامین تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه و همزمان با چهل و سومین بهار پیروزی انقلاب اسلامی از چهار پیشکسوت و عالم انقلابی شهرستان ورامین که در تاریخ مبارزاتی شهرستان ورامین علیه طاغوت حضوری تأثیرگذار و هدایت گونه داشته اند با حضور ائمه جمعه ورامین، خیرآباد، جواد آباد فرماندار و مدیر حوزه علمیه شهرستان ورامین تجلیل به عمل آمد.

حجت الاسلام حسنی مسئول کمیته حوزه و روحانیت ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین در این رابطه گفت: در تاریخ مبارزاتی مردم ورامین علیه رژیم پهلوی روحانیت نقش هدایت گر و پیش رو داشته است و در این رابطه بسیاری از روحانیون در این عرصه بازداشت و شکنجه شدند که اسناد آن موجود است.

وی افزود: از شروع تاریخ مبارزاتی مردم ورامین در قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۴۲ که مردم بصیر و شجاع این دیار بخاطر دفاع از مرجعیت و روحانیت سینه خود را سپر کردند تاکنون نیز با هدایت‌های آیت الله محمودی امام جمعه محترم ورامین در رکاب انقلاب و روحانیت در مقاطع مختلف و حساس ایستاده اند و دفاع از ولایت در فتنه سال ۸۸ به صورت کفن پوش و پیاده در تهران از مصداق این بصیرت مداری است.

لازم به ذکر است در این دیدارها از حجت الاسلام حاج آقا شیخ ابوالفضل رضایی از مبارزان و پیشکسوت روحانیت که منبرها و خطابه‌های آتشین ایشان زبانزد خاص و عام در قبل از انقلاب بوده است، حجت الاسلام حاج آقا سید مصطفی احمدی که در حادثه مدرسه فیضیه قم در سال ۴۲ حضوری فعال داشته اند، حجت الاسلام حاج آقا محمد تقوی محمدی قشقایی که در خط مقدم مبارزه با عناصر شاه خائن حضور داشتند و حجت الاسلام حاج آقا یوسف راشدی که در خط مقدم مبارزه با رژیم پهلوی و تظاهرات‌ها قبل از انقلاب حضورداشته است، عیادت به عمل آمد.