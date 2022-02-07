به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسا ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت دهه فجر اظهار کرد: سال ۵۶ تنها دو شهرک و ناحیه صنعتی داشتیم که علت اصلی آن توجه رژیم گذشته به واردات بود و تعداد واحدهای صنعتی قبل از انقلاب هم کمتر از انگشتان دست بود.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب منابع معدنی استخراج می‌شد ولی کسی به دنبال تکمیل زنجیره تولید در صنایع نبود اما بعد از انقلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی و زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه و مشوق‌های برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شد و صنایع معدنی از رشد قابل توجهی برخوردار شدند.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد مساحت کشور را داریم ولی سهم ما یک درصد از تولید و اشتغال است که خیلی کم است، تصریح کرد: این در حالی است که ۳۹ میلیارد تن ذخیره معدنی در استان داریم و ۶۷ درصد صنایع استان در شرایط فعلی صنایع معدنی هستند.

پارسا با اشاره به ایجاد صنایع مادر تخصصی مانند فولاد و سیمان گفت: با گذشت زمان صنایع پایین دستی آنها در نقاط مختلف استان ایجاد می‌شود که در این راستا صندوق‌های حمایت از سرمایه گذاری تشکیل و با هدف توسعه سرمایه گذاری ۱۰ سوله کارگاهی اجاره به شرط تملیک در حال احداث است.

وی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد مواد اولیه صنعت فولاد کشور توسط صنایع نسوز خراسان جنوبی تأمین می‌شود، اظهار کرد: بانک جامع اطلاعات مربوط به واحدهای راکد استان ایجاد شده است و فهرست این واحدها و امکانات موجود در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی ارسال شده است.

به گفته وی راه اندازی بعضی از واحدهای راکد با شرایط گذشته به صرفه نمی‌باشد.

پارسا اضافه کرد: برای فعال کردن واحدهای تعطیل با کمک دیگر سرمایه گذاران اقداماتی انجام شده است که از جمله آن فعال شدن کارخانه جرم‌های نسوز خراسان است که سال ۸۸ تعطیل شد اما اکنون ۲۵ نفر در سه شیفت در آن کار می‌کنند.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی گفت: همچنین واحد تولید الکترود جوشکاری هم که تعطیل شده بود با همت یکی از سرمایه گذاران فعال شد.

پارسا از ایجاد اولین شهرک خصوصی در حوزه لاستیک و آغاز عملیات اجرایی آن به زودی در خراسان جنوبی خبر داد و ادامه داد: برای این منظور سازمان صنایع کوچک این شهرک‌ها را ایجاد و به متقاضیان واگذار می‌کند و با اجرای طرح‌های مربوط به صنایع لاستیک برای دو هزار نفر ایجاد اشتغال می‌شود.