تسهیلات تکلیفی مجلس متناسب با منابع بانکی دیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نوشت: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم عددها را به گونه‌ای تنظیم نکنند که بانک‌ها نتوانند پاسخگوی آن عدد و ارقام باشند، زیرا اگر اعداد غیرواقعی گذارده شود، بانک‌ها موظف هستند که قانون را به اجرا درآورند و زمانی که بانک‌ها با کسری منابع ناشی از این موارد روبرو شوند نتیجه آن اضافه برداشت و رشد پایه پولی خواهد بود و بعضاً نارضایتی مردم هم ممکن است پیش آید.

نمایندگان حتماً مسئله فوق را مورد توجه قرار دهند. انواع و اقسام تسهیلاتی که ممکن است تکلیفی شود باید همراه با جوانب آن مورد توجه قرار گیرد.