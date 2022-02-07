دفتر اول «رهبانیت متعالی اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اول کتاب «رهبانیت متعالی اسلامی» با عنوان «مؤلفه‌های اساسی حیات معنوی سلوکی در اسلام» نوشته علی امینی‌نژاد استاد فلسفه و عرفان اسلامی به‌تازگی توسط انتشارات آل احمد و موسسه آموزشی پژوهشی نفحات به بهای ۸۰ هزار تومان منتشر شده است.

نفحات، هیچ دینی از رهبانیت جدا نیست. با این حال رهبانیت دینی به حسب شرائط تحول یافت و در ادیان مختلف در قالب های گوناگونی ظهور کرد. بررسی متون اسلامی – آیات و روایات – نشان می دهد برترین سطح رهبانیت در اسلام بروز یافته است.

رهبانیت متعالی اسلامی – در نقطه اوج خود – از خود گذشتن و مراتب فنا را در قالب خدمت به خلق، امر به معروف و نهی از منکر و به خصوص در جهاد و ریخته شدن خون ظهور می‌دهد. جوع و گرسنگی را در آئین روزه های واجب و مستحب، سیاحت و رنج دل به کوه و صحرا زدن را در چهره جهاد و حج‌های واجب و مستحب و بریدن از شهوات را در قالب اعتکاف‌های پی در پی بروز و ظهور می‌دهد.

اسلام رهبانیت را به متن حضور اجتماعی کشانده است به گونه ای که نمونه اعلای رهبانیت اسلامی در حیات شاگرد سلوکی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)، امیرمؤمنان و امام موحدان علی (علیه السلام) مجسم شده است.

فهرست اجمالی این اثر عبارت است از:

مقدمه

گفتار یکم: مفهوم رهبانیت

گفتار دوم: رهبانیت پیش از اسلام

گفتار سوم: رهبانیت از منظر اسلام

گفتار چهارم: پیدایش رهبانیت در صدر اسلام و سره سازی آن از سوی پیامبر اکرم (ص)

گفتار پنجم: ویژگی های رهبانیت متعالی اسلامی

فهرست

چکیده

در بخش سخن ناشر این اثر آمده است:

وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در کنار ثمرات فزاینده ای که در فضای اجتماعی سیاسی داشت، موجب شد پرسشهای جدید و گسترده ای در ابعاد مختلف دین و زندگی دینی مطرح شود. در واقع این پرسش ها زمینه را برای به سخن درآوردن متون دینی در ابعاد مختلف خود، فراهم کرد. یکی از پرسش های مهم این بود که چگونه میان حیات و حضور اجتماعی و جهاد و مبارزه سیاسی با معنویت و ارزشهای معنوی اخلاقی می توان جمع کرد؟ اساساً در سبک زیست اسلامی چنین جمعی مقدور و مطلوب است؟ این پرسش و پرسش هایی از این دست منشأ شکل گیری پژوهشهایی در حوزه معنویت اسلامی شده است و البته این فضا تا رسیدن به نقطه های بایسته فاصله ای جدی دارد. اثر حاضر در همین فضا گام برداشته و تلاش نموده است مؤلفه های معنویت اسلامی را با زاویه ای ویژه کنکاش نماید.

در بخشی از مقدمه این اثر به قلم امینی نژاد نیز آمده است:

این اثر بر این باور است که رهبانیت اختصاصی به دین عیسوی نداشته و در همه ادیان وجود داشته است و تنها به حسب شرایط زمانی و مکانی و مسائل درون دینی به گونه ها و مدل های مختلفی ظهور کرده است. اسلام نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین جهت هیچ تردیدی نمی توان کرد که نه تنها در اسلام رهبانیت وجود دارد، بلکه اسلام به عنوان آخرین دین و کامل ترین پیامهای الهی به طراحی نظامی متعالی و مترقی از رهبانیت دست یازیده که توجه به همه مؤلفه ها و ابعاد آن دقت در جامعیت آن به لحاظ برطرف کردن نیازهای فطری انسان دوره ختمی چشم ها را خیره می کند و وجه دیگری از هیمنه اسلام و اعجاز قرآن را آشکار می سازد.