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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۷:۲۸

ذوب آهن یک - گل گهر صفر؛

ذوب آهن برنده مصاف دوستانه مربیان سرخابی

ذوب آهن برنده مصاف دوستانه مربیان سرخابی

اصفهان- تیم فوتبال ذوب آهن موفق شد در مصافی دوستانه گل گهر سیرجان را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم ذوب آهن و گل گهر سیرجان در چارچوب مصافی دوستانه از ساعت ۱۵ در ورزشگاه کارگران تهران برای آمادگی هرچه بیشتر دو تیم برای مسابقات لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند.

ذوب آهن در نهایت موفق شد با تک گل محمد خدابنده لو جوان خود که در نیم فصل اول لیگ برتر نیز عملکرد خوبی در ترکیب گاندوها داشت تیم تحت هدایت امیر قلعه نویی را شکست دهد.

از نکات مهم این بازی قرار نگرفتن میلاد جهانی در عکس ترکیب اولیه باشگاه ذوب آهن است که به شایعات جدایی او دامن می‌زند.

این بازی در پشت درهای بسته برگزار شد و هر دو تیم حساسیت خاصی روی حضور خبرنگاران در محل بازی داشتند.

کد مطلب 5419399

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