تیراندازی در ایالت فلوریدا/ یک نفر کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه محلی «دابلیواف‌تی‌وی» (wftv)، به دنبال وقوع مشاجره ای در صف خرید یک فروشگاه در جنوب ایالت فلوریدا واقع در آمریکا، یک نفر کشته شده است.

اداره پلیس شهرستان «میامی-دِید» (Miami-Dade) واقع در ایالت فلوریدا اعلام کرد که این مشاجره در شهر «کورال گیبلز» (Coral Gables) روی داد و متعاقب آن یکی از این افراد به روی دیگری آتش گشوده است.

گزارش ها در این خصوص از بازداشت ضارب مسلح حکایت دارد.

پلیس در این باره اعلام کرد که تحقیقات را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که روزانه خبرهای متعددی در خصوص تیراندازی در آمریکا و آمار بالای جان باختگان در این حوادث منتشر می‌شود، لابی قدرتمند سلاح اجازه نمی‌دهد که قانونی در خصوص اعمال محدودیت بر حمل سلاح در این کشور تصویب شود.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه‌ها سبب شده تا اغلب مردم اسلحه شخصی در اختیار داشته باشند و به همین علت آمار قتل و کشتار در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالا است.