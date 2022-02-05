یک کشته و ۲ زخمی براثر تیراندازی در کلیسایی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع خبری از کشته و زخمی شدن چند تن در پی تیراندازی در یکی از کلیساها در ایالت کلرادو واقع در جنوب غربی ایالات متحده خبر دادند.

بر اساس این گزارش، پلیس محلی اعلام کرد که در پی این تیراندازی یک زن کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

پلیس در صفحه توئیتر خود نوشت که این حادثه در شهر اورورا به وقوع پیوسته و فردی با تیراندازی در کلیسای فارو دی لوس این حادثه را رقم زد.

پلیس محلی افزود که عامل تیراندازی پیش از رسیدن نیروهای امنیتی کلیسا را ترک و متواری شده بود و اقدامات برای تعیین هویت وی و شاخت انگیزه اش در جریان است.