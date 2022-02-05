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۱۶ بهمن ۱۴۰۰، ۲۲:۵۵

یک کشته و ۲ زخمی براثر تیراندازی در کلیسایی در آمریکا

یک کشته و ۲ زخمی براثر تیراندازی در کلیسایی در آمریکا

منابع خبری از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۲ تن دیگر در پی تیراندازی در کلیسایی در ایالت کلرادو آمریکا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع خبری از کشته و زخمی شدن چند تن در پی تیراندازی در یکی از کلیساها در ایالت کلرادو واقع در جنوب غربی ایالات متحده خبر دادند.

بر اساس این گزارش، پلیس محلی اعلام کرد که در پی این تیراندازی یک زن کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

پلیس در صفحه توئیتر خود نوشت که این حادثه در شهر اورورا به وقوع پیوسته و فردی با تیراندازی در کلیسای فارو دی لوس این حادثه را رقم زد.

پلیس محلی افزود که عامل تیراندازی پیش از رسیدن نیروهای امنیتی کلیسا را ترک و متواری شده بود و اقدامات برای تعیین هویت وی و شاخت انگیزه اش در جریان است.

کد مطلب 5417738

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