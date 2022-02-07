نتیجه حضور آمریکا در افغانستان فقر و بدبختی بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در دیدار «پکا هاویستو» وزیر امور خارجه فنلاند، گفت: روابط بین دو کشور در سالهای پس از انقلاب اسلامی بسیار خوب بوده اما روابط فنلاند با دیگر کشورها نباید تحت تأثیر بیگانگان قرار گیرد.
وی با اشاره به بدعهدی آمریکاییها در برجام، تصریح کرد: در صورت لغو تحریمها زمینه برای توافق آماده است و ایران نشان داده که به تعهدات خود پایبند است.
رئیسجمهور با اشاره به رویکرد توسعه روابط همسایگی از سوی دولت سیزدهم، گفت: ما به دنبال روابط حسنه با همه کشورهای منطقه هستیم و این سیاست را ادامه خواهیم داد. در منطقه ما هر جا مشکلی هست به دلیل دخالت بیگانگان است.
حجتالاسلام رئیسی با تأکید بر اینکه فنلاند میتواند نقش فعالتری را در جهت ایجاد صلح و جلوگیری از ناامنی ایفا کند، افزود: علاوه بر توسعه مناسبات اقتصادی و روابط تجاری، ایران و فنلاند میتوانند در زمینههای حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و جرائم سازمانیافته همکاری داشته باشند.
وی با اشاره به مشکلات افغانستان، گفت: بیش از دو دهه، آمریکا و ناتو در این کشور حضور داشتند، اما امنیت آن افزایش پیدا نکرده، بلکه نتیجه آن ویرانی، جنگ، فقر و بدبختی برای مردم افغانستان بوده است.
رئیسجمهور با اشاره به حضور حدود چهار میلیون مهاجر افغانستانی در ایران، گفت: ما از باب همسایگی و اقدامات انساندوستانه، پذیرای برادران مهاجر افغانستانی در داخل کشور هستیم، اما اروپاییها نسبت به وظیفه خود در مورد افغانستان کوتاهی میکنند.
حجتالاسلام رئیسی با اشاره به مذاکرات هستهای در وین، گفت: آن کسی که نقض برجام کرد آمریکاییها بودند و آنهایی هم که به تعهدات خود عمل نکردند، اروپاییها بودند در حالی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اقدامات صلحطلبانه ایران را در گزارشهای متعدد خود مورد تأیید قرار داده است. ما اعلام کردیم در صورت لغو تحریمها زمینه برای توافق آماده است و ایران نشان داده که به تعهدات خود پایبند است، اما اقتصاد کشورمان را منتظر برجام نمیگذاریم.
وی با اشاره به اعتراف آمریکاییها در مورد شکست فضاحتبار سیاست فشار حداکثری به ایران، تصریح کرد: امیدواریم کشورهای اروپایی مسیر استقلال از سلطهگری آمریکا را انتخاب کنند، چرا که آمریکا کشور قابل اعتمادی نیست.
«پکا هاویستو» وزیر امور خارجه فنلاند نیز در این دیدار با اشاره به ۹۰ سالگی روابط دیپلماتیک بین ایران و فنلاند گفت: ما برای ایران ارزش زیادی قائل هستیم و پتانسیلهای بسیاری برای افزایش همکاریهای مشترک بین دو کشور وجود دارد. برای ارتقای تعاملات دو جانبه و نیز همکاریهای دو کشور در خصوص امنیت منطقهای و صلح جهانی تلاش میکنیم.
وزیر امور خارجه فنلاند تصریح کرد: ما نگرانیهای مشترکی با یکدیگر داریم. با نظر شما در مورد تشکیل دولت فراگیر در افغانستان موافق هستم. پیام ما به طالبان هم همین بود.
«پکا هاویستو» با ابراز ناراحتی از رفتار آمریکا در توافق هستهای، گفت: جای تأسف است که آمریکاییها از تعهد خود در برجام دست کشیدند.
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