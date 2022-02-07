به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی در ابتدای مراسم افتتاح مجازی پروژه‌های عمرانی حوزه حمل و نقل که روز دوشنبه، هجدهم بهمن ماه، همزمان با دهه مبارک فجر برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این ایام را ایامی مبارک برای آزادی‌خواهان خواند و گفت: امیدوارم طرح‌هایی که امروز در وزارت راه و شهرسازی به بهره‌برداری می‌رسد، در جهت رونق اقتصادی کشور و توجه به معیشت مردم قرار گیرد.

وی یادآور شد: روز گذشته گزارشی را در خصوص حوزه مسکن اعلام کردیم و امروز نیز گزارش حمل و نقل که یکی از مأموریت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی است را در بخش هوایی، ریلی، جاده‌ای و هواشناسی پیش رو خواهیم داشت.

عضو کابینه دولت سیزدهم از اجرای برنامه‌هایی خبر داد که در دولت مردمی و انقلابی نتیجه مطلوبی را به دنبال خواهد داشت و عنوان کرد: امروز به دنبال مسائلی هستیم که در بسیاری از بخش‌ها انجام شده اما دارای نواقص است.

قاسمی با تاکید بر اینکه تکمیل این پروژه‌ها سهم قابل توجهی از ترانزیت را به ایران اختصاص می‌دهد، اظهار کرد: در بخش سرخس و ترکمنستان با توافقی که انجام شد، در حوزه ترانزیتی سهم قابل توجهی را به دست آوردیم و سد ۵۰ ساله ترانزیتی ایران و ترکمنستان شکسته شد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در بخش ریلی کشور و با اتصال خطوط شمال به جنوب می‌توانیم به دیگر کشورها دسترسی پیدا کنیم و سهم ترانزیت منطقه را به ایران اختصاص دهیم تا درآمد قابل توجهی را برای کشور به دنبال داشته باشد.

رشد ۱۰۱ درصدی ترانزیت نسبت به سال گذشته

در ادامه این جلسه، داریوش امانی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از رشد ۱۰۱ درصدی ترانزیت نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: سه درصد نیز در بحث جابجایی بار رشد کرده‌ایم که نشانگر اقدامات مؤثر در حوزه حمل و نقل است؛ همچنین در حوزه راهداری نزدیک به هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بهمن ماه سال گذشته تا کنون پروژه‌هایی را در حوزه نگهداری راه، روکش آسفالت، ایمن سازی و روشنایی انجام داده‌ایم.

وی همچنین از یک اقدام بین المللی خبر داد و گفت: محوطه پایانه مرزی تا پایان سال جاری با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان در مرز رازی افتتاح خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از راهدارانی که در اقصی نقاط کشور در شرایط بارانی، سیل و کولاک اخیر به صورت شبانه روز خدمت رسانی کردند قدردانی کرد.

ایجاد یک سند ریلی به منظور جهش در اقتصاد کشور

سید میعاد صالحی، مدیرعامل شرکت راه آهن، با حضور در این مراسم با اشاره به تفاهمات بین المللی با کشورهای همسایه در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم گفت: بخشی از این سیاست‌ها در این سازمان عملیاتی شده است و در موضوعات ناوگان، لوکوموتیو، تکمیل خطوط پیشین و احداث خطوط جدید با اولویت در حال پیگیری هستیم.

مدیرعامل شرکت راه آهن با تاکید براینکه متأسفانه در حال ترمیم و آواربرداری از غفلت‌هایی هستیم که در حوزه ریلی صورت گرفته است، عنوان کرد: با توجه به توسعه کشورهای دیگر، یک سند ریلی را در دستور کار قرار داده‌ایم که برای جهش اقتصاد کشور به آن اهتمام خواهیم داشت.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه صحبت‌های مدیرعامل شرکت راه آهن، گفت: در بحث ریلی که یکی از بهترین راه‌های حمل و نقل جهانی است، به دنبال افزایش حجم حمل و نقل ریلی کشور هستیم و باید ۳۰ درصد حمل بار و ۲۰ درصد مسافر را در آمار حمل و نقل ریلی شاهد باشیم، اما متأسفانه با آمار مد نظر فاصله بسیاری داریم؛ حال امیدواریم نیازهای کشور را با توسعه و وصل کردن خطوط اصلی جبران کنیم.

رشد ۲.۵ برابری ساخت راه‌ها و آزادراه‌های کشور

خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، در بخش بزرگراهی نیز ۶۱۰۰ کیلومتر در دست ساخت است که تا چهار سال آینده چهارهزار کیلومتر از آن طی چهار سال آتی به بهره‌برداری می‌رسد؛ همچنین متوسط ساخت آزادراه کشور در سال، ۸۰ کیلومتر است که رشد ۲.۵ برابری داشته و در بخش بزرگراهی نیز رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. در بخش آزادراهی یک هزار و ۵۰ کیلومتر در دست ساخت داریم و تا چهار سال آینده ۷۰۰ کیلومتر دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص فعالیت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: خوشبختانه در حوزه راه و راه آهن پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است، اما این آمار جای رشد دارد و توسعه کریدورهای ریلی در شمال، جنوب، شرق و غرب در دستور کار قرار دارد.

قاسمی از توسعه و تکمیل آزادراه‌های کشور خبر داد و اظهار کرد: در راه‌های روستایی برخی از استان‌ها عقب ماندگی‌هایی را شاهد هستیم که به سرعت جبران می‌کنیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: پیش بینی‌هایی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، حکایت از آن دارد که در سال آینده بخش خصوصی در حوزه ساخت آزادراه و بزرگراه‌ها همکاری گسترده‌ای خواهد داشت. همچنین در بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است که ارزش افزوده مناسبی به پروژه‌های آزادراهی تعلق می‌گیرد تا از بخش خصوصی بهره گیریم.

طراحی و ساخت سامانه روشنایی باند فرودگاهی برای اولین بار در کشور

سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور نیز با حضور در این افتتاحیه از بهره‌برداری از هشت پروژه شاخص در شش فرودگاه کشور خبر داد و گفت: دستگاه‌های کمک بازرسی مسافر در فرودگاه، در حوزه عملیات فرودگاهی توسعه و بهسازی سطوح پروازی و در حوزه وارسی پرواز ساخت آشیانه مرکز وارسی پرواز با هدف ارائه سرویس‌های ایمن در حوزه هوانوردی و افزایش ظرفیت فرودگاهی از جمله پروژه‌های مذکور است.

وی ادامه داد: کشور پس از انقلاب دستاوردهای مهمی را در زمینه خودکفایی داشته است، یکی از دستاوردهای ارزشمندی که در چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب توسط تولید کنندگان داخلی به آن دست یافتیم، طراحی و ساخت سامانه روشنایی باند فرودگاهی برای اولین بار در کشور است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه صحبت‌های مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر در حوزه فرودگاه‌ها به تکنولوژی‌هایی دست یافتیم و با یک اقدام دانش بنیان شرکت فرودگاه‌های کشور به نتایج خوبی رسیدند. با شرایط سخت تحریم‌ها اما فرودگاه‌های کشور فعالیت مطلوبی دارند با این حال از مسافران پروازی به سبب ایجاد برخی تأخیرات در پروازها عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم با همکاری دستگاه‌های ذی ربط ناوگان هوایی به گونه‌ای شود که مردم ایمن تر به سفرهای خود ادامه دهند.

قاسمی تاکید کرد: استان سیستان و بلوچستان در شاخص‌های راه نسبت به دیگر راه‌ها دارای عقب ماندگی است که رفع آن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و رئیس جمهور در سفر استانی خود به این استان اعتبار قابل توجهی را برای استان مذکور پیش بینی کرده است.

بهره برداری از ۱۰ ایستگاه هواشناسی در سال آینده

سحر تاج‌بخش، رپیس سازمان هواشناسی کشور نیز از افتتاح شش پروژه ایستگاه هواشناسی در استان‌های همدان، خراسان شمالی، ایلام و لرستان خبر داد و گفت: تا پایان سال نیز در بیش از ۱۰ استان مرکزی، اصفهان، یزد، قم، کردستان، سمنان و مازندران پروژه‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی اما سازمان هواشناسی را یکی از نیازهای جدی کشور خواند و عنوان کرد: با وجود شرایط سخت تحریم‌ها و کمبود امکانات خاص با تلاش همکارانمان در این سازمان، گزارشات هواشناسی مورد اعتماد مردم است.