به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سوپرجام فوتبال ایران امروز دوشنبه بین دو تیم پرسپولیس (قهرمان فصل گذشته لیگ برتر) و فولاد خوزستان (قهرمان جام حذفی) برگزار شد و در نهایت تیم فولاد با نتیجه یک بر صفر ‏‬به پیروزی رسید.

امید عالیشاه بعد از این بازی گفت: در مورد بازی نمی خواهم صحبت کنم. مصدومیتم تشدید شد و باید ام آر آی بگیرم تا ببینم وضعیتم چه می شود.

مهدی شیری در مورد اخراجش گفت: از همه هواداران عذرخواهی می کنم. امیدوارم حمایت هایشان ادامه دار باشد چرا که ما بازیهای سختی در پیش داریم. در مورد مسائل حاشیه ای هم صحبت نمی کنم.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس در مورد مهدی ترابی هم گفت: دو ساعت قبل از بازی علائم داشت. ترجیح دادیم قرنطینه شود. منتظر جواب تست او هستیم.

حمید مطهری مربی تیم پرسپولیس گفت: در نیمه دوم کارمان را خوب جلو می بردیم اما اخراج مهدی شیری به تیم سکته داد. آقای اکبریان خداحافظی کرده است. در مورد سبک داوری و استایل داوری ایشان زیاد صحبت دارم. اما متاسفانه سبک داوری ایشان اینطور است که تیمی که داد و بیداد بیشتری می کند قضاوت به سمت آنها می شود. برخی روی سکوها بی احترامی کردند که من به نیروی انتظامی تذکر دادم.

مطهری در مورد خریدهای پرسپولیس گفت: صحبتی در این مورد ندارم. همه بازیکنان ما برایمان ارزشمند هستند. به بازیکنان خسته نباشید می گویم. شرایط مان خوب نبود. با قدرت کارمان را جلو می بریم و سعی می کنیم قهرمانی مان را تکرار کنیم. خیلی شرایط هست که باید دست در دست هم بدهد تا تیم پرقدرت ظاهر شود.