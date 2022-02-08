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۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۱۳:۱۵

سرپرست حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد:

شمارش حیات وحش مناطق حفاظت شده، شکارممنوع و پارک ملی دنا آغاز شد

شمارش حیات وحش مناطق حفاظت شده، شکارممنوع و پارک ملی دنا آغاز شد

یاسوج- سرپرست حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: امروز، شمارش حیات وحش مناطق حفاظت شده، شکارممنوع و پارک ملی دنا آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام جاودان خرد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: منطقه حفاظت شده دنا یکی از غنی‌ترین مناطق زیستی به لحاظ تنوع گیاهی و جانوری در دنیا است.

وی بیان داشت: وضعیت آبی مناطق، پوشش گیاهی و علوفه‌ای در این سرشماری که به روش مشاهده مستقیم است، پایش می‌شود.

جاودان خرد تصریح کرد: در این سرشماری ۹۵ کارشناس و محیط بان در قالب ۳۱ گروه، به مدت سه روز جمعیت کل و بز، در مناطق مختلف حفاظت شده و شکار ممنوع را تخمین می‌زنند.

وی افزود: وضعیت ترکیب سنی و جنسی جمعیت‌های حیات وحش در این پایش بررسی و ثبت می‌شود.

کد مطلب 5420050

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