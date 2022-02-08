شمارش حیات وحش مناطق حفاظت شده، شکارممنوع و پارک ملی دنا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام جاودان خرد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: منطقه حفاظت شده دنا یکی از غنیترین مناطق زیستی به لحاظ تنوع گیاهی و جانوری در دنیا است.
وی بیان داشت: وضعیت آبی مناطق، پوشش گیاهی و علوفهای در این سرشماری که به روش مشاهده مستقیم است، پایش میشود.
جاودان خرد تصریح کرد: در این سرشماری ۹۵ کارشناس و محیط بان در قالب ۳۱ گروه، به مدت سه روز جمعیت کل و بز، در مناطق مختلف حفاظت شده و شکار ممنوع را تخمین میزنند.
وی افزود: وضعیت ترکیب سنی و جنسی جمعیتهای حیات وحش در این پایش بررسی و ثبت میشود.
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