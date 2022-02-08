به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروری ظهر امروز سه‌شنبه در نشست هماهنگی راهپیمایی ۲۲ بهمن که با حضور مسئولان استان کرمانشاه در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: به دلیل شیوع ویروس امیکرون کرونا در استان کرمانشاه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در استان همانند سال گذشته به صورت خودرویی برگزار می‌شود.

وی افزود: راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ماه ساعت ۹:۳۰ صبح روز جمعه از میدان آزادی کرمانشاه آغاز و در میدان فردوسی پایان به خواهد رسید.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: از مردم انقلابی شهر کرمانشاه درخواست می‌کنیم در راهپیمایی جشن بزرگ انقلاب اسلامی حضوری پرشور داشته باشند.

سروری بیان کرد: در این مراسم یکی از سخنرانان کشوری به سخنرانی خواهد پرداخت و همچنین گروه‌های درمانی در مسیر راهپیمایی مستقر خواهند بود و ۱۷ میز خدمت برپا و برگزاری رژه موتور سواران در محدوده مسجد جامع از جمله برنامه‌های مورد نظر برای راهپیمایی خودرویی روز ۲۲ بهمن است.

وی با اشاره به برنامه‌های طراحی شده برای شب ۲۲ بهمن، بیان کرد: برنامه نورافشانی در ۲ منطقه پارک کوهستان و ساختمان شهرداری کرمانشاه در شب ۲۲ بهمن به همراه برگزاری جشن در محوطه شهرداری با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در نظر گرفته شده است.