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۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۱۵:۲۸

با همکاری مرکز فرهنگی اسلامی جاکارتا؛

مدل آموزشی مدارس کشور اندونزی بررسی می شود

مدل آموزشی مدارس کشور اندونزی بررسی می شود

سلسله‌نشست‌های تجربه‌نگاری نظام آموزش و پرورش در دنیا (مدل آموزشی مدارس کشور اندونزی) فردا چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله‌نشست‌های تجربه‌نگاری نظام آموزش و پرورش در دنیا (مدل آموزشی مدارس کشور اندونزی) فردا چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

این سلسله نشستها توسط هسته جنوب شرق آسیا و هسته تحول و تفاهم فرهنگی (تعلیم و تربیت) مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه و مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری مرکز فرهنگی اسلامی جاکارتا، مؤسسه عزمی‌نو، مؤسسه مطالعات فرهنگی جنوب شرق آسیا و معهد اسلام یابی بانگیل اندونزی برگزار می‌شود.

در نشست مدل آموزشی مدارس کشور اندونزی محمد سراج الدین معاون آموزش مؤسسه معهد الاسلام یابی بانگیل؛ ابراهیم امینی دانش آموخته مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی؛ محمدکاشیزاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه حضور خواهند داشت.

این نشست به زبان مالایی و با ترجمه همزمان فارسی برگزار می‌شود و علاقه مندان جهت شرکت می‌توانند از لینک iict.ac.ir/events اقدام کنند.

مدل آموزشی مدارس کشور اندونزی بررسی می شود

کد مطلب 5420151

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