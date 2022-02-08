خیران مهریز ۵۰ طرح نیمه تمام را فعال کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان بنادکی بعدازظهر سه شنبه در نشستی خبری به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: همزمان با ایام الله دهه فجر از ۴۴ طرح با سرمایه گذاری ۲۱۵ میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم برای ۲۰۰ نفر در مهریز بهره برداری شد.

وی، مرکز جامع سلامت تنگ چنار با اعتیار ۳ هزار میلیارد تومان، طرح ۴۴ واحدی مسکن ملی، کنگ زنی ساختمان دامپزشکی و بهره برداری از ساختمان اداره امور مالیاتی مهریز، آغاز عملیات اجرایی درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی، یک واحد بومگردی، چمن مصنوعی روستای گردکوه و ... بخشی از این پروژه ها برشمرد.

دهقان بنادکی ادامه داد: با اشاره به اینکه بخش عمده ای از طرح ها با همت و کمک و مشارکت خیران احداث شده به نحوی که تاکنون ۵۰ طرح نیمه تمام در شهرستان مهریز توسط خیران فعال شده است.

وی در مورد طرح ملی مسکن نیز بیان کرد: مهریز نخستین شهرستانی است که این پروژه ها را آماده بهره برداری کرده و در ایام دهه فجر ۴۴ واحد به متقاضیان آن واگذار می شود و تا پایان سال نیز ۱۰۶ واحد دیگر تحویل متقاضیان خواهد شد.

دهقان بنادکی در مورد نیازهای بهداشتی و درمانی مهریز نیز بیان کرد: خوشبختانه در این زمینه کمبودی وجود ندارد و بیمارستان ۹۶ تختخوابی مهریز نیز در آینده نزدیک در قالب اجرای طرح توسعه به بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی تبدیل می شود.

گفتنی است؛ شهرستان مهریز با ۴۵ هزار نفر جمعیت در فاصله ۳۰ کیلومتری از مرکز استن یزد قرار گرفته است.