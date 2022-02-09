به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی عصر چهارشنبه در آئین افتتاح اسکله شناور صیادی در بندر دیر، با تبریک چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: شنیدن درد و دل صیادان به زمان حال معطوف نمی‌شود؛ ۲۵ سال است که با صیادان زندگی می‌کنم و تمام مشکلات آنها را با پوست و خون و استخوانم حس می‌کنم.

سرپرست سازمان شیلات کشور افزود: استان بوشهر به لحاظ صنعت شیلات با اهمیت است و در حوزه صید و صیادی تخصصی و حرفه‌ای و کارآمد به‌ویژه شهرستان دیر سرآمد و آوازه آن در کشور است.

وی عنوان کرد: بعضی از مسائل و مشکلات صیادان ریشه در ۲۵ سال گذشته دارد، مانند سخت و زیان آور بودن فعالیت صیادی که با یکی دو روز حل نمی‌شود اما باید اتفاقات خوبی در حل این موضوع به پیش ببریم.

حسینی کلید حل مشکلات را تلاش جهادی دانست و گفت: امیدواریم با توکل به خدا و همفکری از همه ظرفیت‌ها برای حل مشکلات این حوزه استفاده کنیم که با توجه به استقرار این دولت ممکن خواهد بود.

استانداردسازی بنادر

وی ادامه داد: یک سری از استانداردهای بندر داری و صنعت دریا، استانداردهای بین المللی است که عدم رعایت آن آسیب زدن به امنیت دریاروی است.

سرپرست سازمان شیلات کشور گفت: علاوه بر اینکه تراکم و نگهداری شناورها در کلاس‌ها و کاربری مختلف و خدمات دهی دقیق، بحث ایمنی سازی و تضمین امنیت شناورهای موجود از موضوعات مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است.

وی افزود: بندر تجاری در کنار است اما شناورهای سفاری از اسکله شیلات به عنوان لنگرگاه استفاده می‌کنند که جای تأسف است در حالی که این تعریفی دارد و بندر باید خدماتی بگیرد و شناور جدا شود و شناورهای بزرگ به لنگرگاه منتقل شوند و حوضچه را اشتغال نکنند.

حسینی یادآور شد: یک مشکل که در همه بنادر است که غیر از بحث کاربری متفاوت، خدماتی که در کلاس‌های مختلف به شناورها می‌دهیم یکسان است؛ مثلاً هزینه برای شناورهای بزرگ شده اما کاربری برای شناورهای کوچک است.

سرپرست سازمان شیلات کشور با بیان اینکه سازه‌های دریایی گران قیمت است، عنوان کرد: بهینه سازی استفاده از سازه‌های گران قیمت دریایی و پهلوگیری شناورهای کوچک می‌توان بهره وری و بهره برداری بهتری از اسکله داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: از یک میلیون و ۲۶۸ هزار تن تولید آبزیان کشور، استان بوشهر با ۸۶ هزار تن صید سومین استان و در پرورش میگو با ۲۸ هزار تن قطب پرورشی کشور است.

وی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی و پتانسیل‌ها و تعهد و تخصص و توانمندهایی که وجود دارد، انتظار بیشتری داریم.

استان بوشهر در پرورش ماهی عقب است

حسینی با تاکید بر لزوم بالا بردن بهره وری در همه حوزه‌ها، گفت: افزایش بهره وری در همه حوزه‌ها از جمله صنعت شیلات مغفول مانده است.

وی افزود: در آینده با توجه به تنش آبی و مشکلات غذایی باید توسعه را به سمت سواحل و دریا ببریم و در همه کشورها این گونه خواهد بود.

سرپرست سازمان شیلات کشور ابراز کرد: در بحث پرورش ماهی در قفس در طراحی اول ۶۵ هزار تن برای استان بوشهر پیش بینی شده است که حدود چهار هزار تن آن شاید عملیاتی شده است که خیلی عقب هستیم.

وی با بیان اینکه ماهی خاویار در ۲۱ استان تولید می‌شود، یادآور شد: در استان بوشهر در این زمینه اقدامی نشده است.

دریا پایان ناپذیر نیست

حسینی تاکید کرد: دریا برخلاف اسم آن پایان ناپذیر نیست و اگر ذخایر آن مدیریت نشود تمام می‌شود.

وی افزود: سه نوع ذخیره داریم، ذخایر تحت فشار که عملاً کف‌زیان و ذخایر عمق‌های کم هست، به شدت تحت فشار هستند و اگر به داد آنها نرسیم این گونه‌های ارزشمند در معرض انقراض هستند.

حسینی بیان کرد: درباره ذخایر پایدار و کمتر برداشت شده اگر یگان حفاظت را تقویت کنم اما خود افراد با فرهنگ سازی پای کار نیایند امکان کنترل وجود ندارد.

وی افزود: خود مردم باید دغدغه اصلی را داشته باشند و کمک کنند و برای فرهنگ سازی باید کار اساسی کرد.