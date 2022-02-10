بهره برداری از ۵۹ پروژه شاخص بخش کشاورزی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهیدی فر رئیس سازمان جهاد مازندران صبح پنجشنبه در آئین افتتاح طرح‌های کشاورزی گفت: این طرح‌ها شامل ۱۶ طرح گلخانه‌ای، ۲۴ طرح آب وخاک، ۱۳ طرح صنایع کشاورزی و ۶ طرح دام و طیور بوده که با ۲۵۲ میلیارد و ۶۳۷ میلیون تومان افتتاح شد.

وی افزود: با افتتاح این طرح‌ها برای ۴۲۳ نفر فرصت جدید اشتغالزایی ایجاد شد. وی با بیان اینکه مازندران با دارا بودن حدود دو ونیم درصد مساحت کشور هم اکنون حدود ۸ میلیون تن محصولات کشاورزی کشور را تولید می‌کند، افزود: امسال و در شروع سال نخست برنامه ششم تولید ۸ درصدی تولید را پیش بینی کردیم تا بتوانیم بیش از ۱۰ درصد به تولید بخش کشاورزی استان اضافه کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه روزانه بیش از ۲۰ هزار تن محصولات کشاورزی به استان‌ها و خارج از کشور ارسال می‌شود، تصریح کرد: صنعت طیور با ریل گذاری خوبی که شد توانسته نخستین بار با ۱۴ میلیون و۶۰۰ هزار تن رکورد کشور را بشکند که نیمی از مصرف روزانه تهران از این استان تأمین می‌شود.

شهیدی فر افزود: امروز با ذخیره سازی محصولات در استان صورت گرفته نقطه قابل اتکا و پشتیبان کشور هستیم. شهیدی فر گفت: اکنون محصولات زراعی وباغی استان به بیش از ۱۲ کشور صادر می‌شود.

وی اصلاح نژاد در دام و طیور و بخش زراعت و کشاورزی در استان را یک استراتژی و رویکرد خوبی در جهادکشاورزی استان بیان کرد و گفت: این رویکرد در افزایش و کیفیت محصولات کشاورزی تأثیر زیادی داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: یکی از ویژگی‌های خاص در کشت گلخانه‌ای است که کاهش مصرف آب و بهره وری و افزایش راندمان تولید را به همراه خواهد داشت.

همچنین معاون استاندار وسرپرست فرمانداری ویژه شهرستان آمل در این آئین گفت: همزمان با گرامیداشت دهه مبارکه فجر بیش از ۵۰ طرح تولیدی وهمراهی وصنعتی با اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان در شهرستان آمل در حال بهره برداری است.

سیدعباس حسینی افزود: از این شمار ۵ طرح مربوط بخش کشاورزی با اعتبار ۳۱ میلیارد تومان بوده افتتاح شده است.